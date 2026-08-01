Bakan Yumaklı: 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık / Geniş haber

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin konuştu. Bakan Yumaklı "An itibarıyla 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınları tam olarak kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda tehlike oluşturacak bir yangın yok" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, yurt genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, yangınların son durumu hakkında bilgi verdi.

'SABAHA KADAR MÜDAHALE ETTİLER'

Bakan Yumaklı, "Rüzgarın şiddetini artırdığı Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibarıyla, an itibarıyla çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Maalesef bu açıklamaları yaparken dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibarıyla bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Yangının doğası gereği yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı belki kısmi tütmeler olabilir, ufak parlamalar olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. An itibarıyla herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Bu bizim bir rehavete kapılmamızı gerektirmez. Hem bizim risk değerlendirmelerimiz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de açıkladığı özellikle İstanbul'dan başlayarak neredeyse bütün kıyı illerimizde saatte 60 kilometrenin üzerinde bir rüzgarı alıyoruz uyarısını. Bu rüzgar hakikaten hem yangının mücadele esnasındaki zorlaştırması hem de yeni çıkacak olan yangınlara davetiye çıkarması açısından sıkıntılı" dedi.

'HEPİMİZİN ORTAK MÜCADELE ETMESİ VE HASSASİYET GÖSTERMESİ GEREKİR'

Bakan Yumaklı, "Son üç gündür çok zorlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz ama çok şükür dünyadaki emsallerine baktığımızda çok kısa sürede arkadaşlarımız bu yangınlara müdahale ederek belli bir aşamaya getiriyorlar. Karşımızda acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. Bu düşmanın oluşması, bütün uyarılara rağmen bunu defaatle söylüyoruz, maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Balıkesir Gömeç'teki yangın maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinasından çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyorlar. Ancak Cumhurbaşkanımızın da Kabine sonrasında açıkladığı üzere yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı. Ancak yine söylüyorum; ormanlarımızda yaşayan, bu ekosistemde yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük gözle görülebilir karıncadan kuşa kadar, kaplumbağasından işte yaban hayatına kadar oradaki hayatı yok eden, zaman zaman yerleşim yerleri ki orman ve yerleşim yerleri bizim ülkemizde, Anadolu'da sıklıkla iç içe, buralardaki hayatı tehdit eden, oradaki vatandaşlarımızın hayatlarını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz" dedi.

'3 GÜNDE 260 YANGINA MÜDAHİL OLDUK'

Bakan Yumaklı, "Buradan ben tekrar vatandaşlarımıza o tekrar ettiğimiz ama hayati olan uyarıyı yapalım: Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere Herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım. Yangına ilk müdahale hayatidir. Biz de bunu gerçekleştirdiğimizde ki konuşmamın başında söyledim; 3 günde 260 yangına müdahil olduk. Bunların büyük bir çoğunluğunda hızlı müdahale ile söndürmüş olduk. Ben bu müessif hadiselerin tekrar yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın hem kendi gayretleriyle hem şahit oldukları herhangi bir problemde müdahaleleriyle, hiçbir şey yapamıyorlarsa bizlere haber vermeleriyle bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum, buna inanıyorum" diye konuştu.

G

Kaynak: Demirören Haber Ajansı