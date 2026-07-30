Bakan Yumaklı: 110 yangını kontrol altına aldık

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, "Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada, büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu 3 yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZ SON ATEŞ SÖNENE KADAR'

Gece saat 02.00 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yeni bir yangın çıktığını duyuran Yumaklı, "Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız. Dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu; maalesef rüzgar hızı saatte 50 kilometrelere çıkmıştı, ancak 23.00 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek; hem oradaki arkadaşlarımızın zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı, hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın bir cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını engellemiş oluyordu. Tecrübeli arkadaşlarımız bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek. Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Öğle saatlerine doğru biraz daha hafifleyecek. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Ancak akşam üstünden itibaren maalesef yine yüksek hızda şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız. Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3 bin 500'den fazla orman kahramanı arkadaşımız sahada. Bunun yanı sıra valiliklerimizin AFAD kanalıyla bütün kurumları seferber etmesi de hem lojistik destek açısından hem de diğer hususlar da bizim için son derece kıymetli. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'RİSK DURUMU DEVAM EDİYOR'

Yumaklı, yangın için 3 ana unsurun önemine dikkat çekerek, "Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda hafta başından bu yana hatta geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz hem meteoroloji genel müdürlüğü hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken, dün bu hususları yaşadık. 110 yangından bahsediyoruz kontrol altına alınmış olan. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam. Arkamdaki risk haritası bu haftanın da hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse yüzde 70'in üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele sürecine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, yangın alanlarına yetkililerin yönlendirmesi dışında girilmemesi çağrısında bulundu. Yangınla mücadelenin bilgi, tecrübe ve koordinasyon gerektirdiğini vurgulayan Yumaklı, vatandaşlardan kamu görevlilerinin uyarı ve yönlendirmelerine titizlikle uymalarını istedi. Yetkililerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yumaklı, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı