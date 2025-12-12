Haberler

Bakan Yerlikaya: Yeni kanunla 'Dur' ihtarına uymayana 200 bin lira ceza uygulayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücünün görüntülerini paylaşarak, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre 'Dur' ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücünün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, 'Dur' ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı. M.A.A. isimli sürücü 'Dur' ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece tutuklandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" dedi.

Bakan Yerlikaya, 'Dur' ihtarına uymayanlar nedeniyle son 6 yılda 9 şehit verildiğini ve 16 gazinin olduğunu belirterek, "Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2 bin 167 TL idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi? Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre 'Dur' ihtarına uymayan sürücülere; 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
