Yalova'da Şehit Olan Polislerin İsimleri Açıklandı

BAKAN YERLİKAYA, ŞEHİTLERİN İSMİNLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin isimlerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Bu sabah Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" dedi.

BAKAN TUNÇ: 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şehit polisler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

BURHANETTİN DURAN: HİÇBİR YAPI AMACINA ULAŞAMAYACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir" dedi.