Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu satıcısı ve üreticisi 91 bin 448 kişi tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadele konusunda iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İçişleri Bakanlığı olarak bu işin bilinçlenme noktasında, korunaklı hale gelme noktasında bizim de pek çok hizmetimiz var. Çeşitli kalemlerde, kabine döneminde 24 milyonun üzerinde insana ulaştık. Durmadan çalışıyoruz bu noktada. Arz cephesinde size bir rakam vereyim; 91 binin üzerine çıktık. 91 bin 448 olduğunu bu sabah gördüm. Tutuklanan sayısını kastediyorum. Bu işin sokak satıcılarından, ticaretini yapan, üretimini yapan, sözde baronlarına varıncaya kadar evlatlarımızın uyuşturucu ve uyuşturucu türevleriyle ilgili geleceklerini, yaşamlarını karartmaya cüret eden kim veya kimler varsa, amasız fakatsız, yasanın bize vermiş olduğu güç, aziz milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla birlikte İçişleri Bakanlığı ailesi; kahraman jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz gerçekten fevkalade işler yapıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadele konusunda iş birliği protokolü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla imzalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Genel Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende, bağımlılıkların önlenmesi ve farkındalık çalışmalarının artırılması amacıyla kamu personeline yönelik eğitim ve sertifika programlarının düzenleneceği belirtildi. Ayrıca bağımlılık riski taşıyan bireylerin, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla psikoterapi ve sosyal destek hizmetlerine yönlendirilmesi sağlanacak. İmza töreninin ardından konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün çok hayırlı, güzel bir imza atacağız. İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı arasında, uzun bir zamandan beri Yeşilay Başkanı Mehmet hocamız ve bizim bakanlığımız ilgili arkadaşlarımız, birimlerimiz her biri titizlikle bir çalışma yaptı. Ana fikir şu: Uyuşturucuyla başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla ilgili. Arz cephesini biliyorsunuz, İçişleri Bakanlığı bu işin talep cephesinde. Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız, ailelerimiz bağımlılığın her türlüsüne karşı bilinçlenmek. Bu noktada şuur, dirençli hale gelmek, onlara esir olmamak, yaşamlarını onların tutsağı haline getirmemek noktasında bu işin eğitim süreci ile ilgili bizim Yeşilay ile iş birliğimizi nasıl çok daha kuvvetli hale getirebiliriz? Birazdan sizlerin şahitliğinde imzalayacağımız akit, protokol, sözleşme tam anlamıyla genel olarak bunu içeriyor" dedi.

'BU KABİNE DÖNEMİNDE 91 BİN 448 KİŞİ TUTUKLANDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişlerindeki tüm kolluk birimlerimiz; jandarmamız, emniyetimiz, hatta sahil güvenliğimiz. Onların taşra teşkilatlarında, eğitim birimlerinden daha detaya varıncaya kadar bu süreci daha güçlü hale getirmeyle ilgili çok titizlikle hazırlanmış bir protokol imzalayarak yürürlüğe girdireceğiz. Şunu söylemek istiyorum: Tüm dünyanın, tüm insanlığın en büyük sorunlarından birisi artık günümüzde bağımlılık. 'Bağımsız Türkiye' diye haykırdı Yeşilay. Hocamızın, arkadaşlarının yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra var olan bağımlılıkla mücadele ile ilgili Yeşilay geleneği çok daha güçlendi, anlam kazandı. İstanbul'da, İzmir'de program yaptık. Üniversitelerimizde Yeşilay'ımız 'Bağımsız Türkiye' sloganıyla çok güzel etkinlikler düzenliyor. Eğitimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı olarak bu işin bilinçlenme noktasında, korunaklı hale gelme noktasında bizim de pek çok hizmetimiz var. Çeşitli kalemlerde, kabine döneminde 24 milyonun üzerinde insana ulaştık. Durmadan çalışıyoruz bu noktada. Arz cephesinde size bir rakam vereyim; 91 binin üzerine çıktık. 91 bin 448 olduğunu bu sabah gördüm. Tutuklanan sayısını kastediyorum. Bu işin sokak satıcılarından, ticaretini yapan, üretimini yapan, sözde baronlarına varıncaya kadar evlatlarımızın uyuşturucu ve uyuşturucu türevleriyle ilgili geleceklerini, yaşamlarını karartmaya cüret eden kim veya kimler varsa, amasız fakatsız, yasanın bize vermiş olduğu güç, aziz milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla birlikte İçişleri Bakanlığı ailesi; kahraman jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz gerçekten fevkalade işler yapıyor. Son almış olduğumuz rakamlar da bize şunu gösteriyor: Tutuklamaların, örgütlü veya örgütsüz, bireysel veya toplu uyuşturucu ile ilgili mücadelemizde; asayiş suçlarıyla da, kişi ve mal varlığına karşı olan suçlarla da ilgili bu tutuklamaların yapıldığı şehirlerde yüzde 1 ile 4-4,5 oranında suçların önlendiğini, olay sayılarının düştüğünü memnuniyetle görmeye başladıkö ifadelerini kullandı.

'AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDA EN AZ ÖLÜM OLAN ÜÇÜNCÜ ÜLKEYİZ'

Bakan Yerlikaya, "Atık Su analizlerini Yeşilay'la beraber 2019'dan beri takip ediyoruz. Bu yayınlarda bizim oradaki arzla mücadelemizle, oradaki maalesef bağımlılıkla ilgili trendin ne olduğunu göstermesi açısından son derece önemli bir çalışma. Bununla birlikte yürütüyoruz. Arınma ile ilgili Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuzun düzenli yapmış olduğu ve yapacağı eylem planlarındaki bize vermiş olduğu hedef ve görevlerle ilgili hem biz hem Sağlık Bakanlığımız hem de Yeşilay'la da yapılmış olan fevkalade çalışmalar var. 2018'de en son bununla ilgili yapılan çalışma, 15-64 yaş aralığında ülkemizde yaşayan insanların ömründe bir ara, bir dönem veya bir kere bile olsun kendi isteğiyle uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili 'Evet' diyen maalesef sayılarının 1,6 milyon olduğunu, bunun da yüzde 3,6'ya tekabül ettiğini söylüyoruz, görüyoruz. Ölümlerle de ilgili 2023 yılında 1 milyonda 5,1 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini, bunun Avrupa Birliği ülkeleri arasında da en az ölüm gerçekleşen üçüncü ülke olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bununla övünmüyoruz. Bir tablo, bir tespit yapıyoruz. Söylemek istediğimiz; '1 rakamını bile, 1 vatandaşımızı bile, 1 gencimizi bile niye uyuşturucudan kaybedelim?' sorumluluğu, vebaliyle, hassasiyetle çalışmaya Yeşilay ailemiz ile birlikte, ilgili kurumlarımızla birlikte devam ediyoruz. Buradan gençlerimize, vatandaşlarımıza şu cümlelerle sözlerimi bitirmek istiyorum: Gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz, doğru olup olmadığını hiç araştırmayın. Bağımlılığın herhangi bir türü ama yasadışı olanla ilgili, uyuşturucuyu kastederek söylüyorum. Bununla ilgili lütfen bize 112'yi, 'Uyuma' aplikasyonunu kullanarak bildirin, biz gereğini yapalım" şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Memur-Sen Konfederasyonu arasında da bağımlılıkla mücadele alanında iş birliği protokolü imzalandı.