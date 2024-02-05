İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Niksar'daki heyelan yaşanan köyde vatandaşlara destek mesajı verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan yaşanan köydeki vatandaşlara telefonla bağlanarak, "Köyümüzü en güzel şekilde Allah'ın izniyle bir daha böyle bir duruma düşmeyecek hale getireceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, heyelan sonucu ibadete kapatılan cami ile 5 evin yıkıldığı Günebakan köyünde incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, Günebakan Köyü Muhtarlığı'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefon bağlantısı kurarak, köydeki son durum hakkında bilgi aktardı.

Bakan Yerlikaya, Karaloğlu'nun telefonundan köy sakinlerine seslendi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, yaraların hızla sarılacağını ifade etti.

Valilik ve AFAD'ın uyarıları, alınan tedbirler sonucu can kaybı olmamasından dolayı Allah'a şükrettiğini dile getiren Yerlikaya, "Gaziantep'te AFAD Başkanı'mızla köyün görüntülerini görünce gerçekten evlerin boşaltılmasından dolayı, can kaybının olmamasından dolayı büyük memnuniyet duyduk. Dün de Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı'mızla birlikte otururken de görüntüleri izledik. İlk yapmamız gereken orada yıkılan evlerimizle ilgili hasar tespit çalışmalarını yapmak. İkincisi ise köy alanı ile ilgili, gelecekte kayma ile ilgili herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı, zeminin direnci ile ilgili jeolojik, sismolojik bilgilerin bilimsel olarak alınması olacaktır. Rapor sonucu ile hak sahipleriyle ilgili süreçleri tamamlayıp süratle deprem bölgelerinde bakanlarımızın yaptığı gibi düzgün, modern, sağlam herhangi bir sıkıntı olmayacak şekilde köy evlerimizi yapmakla ilgili bir düşüncemiz oldu." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile heyelan alanına ilişkin istişarelerde bulunduklarını bildiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu köy ile ilgili plan ve programlarımızın ne olduğunu sizlerle paylaşmak için bugün telefonla sizlerle konuşmak istedim. Allah beterinden tekrardan korusun diyorum. Hiç merak etmeyin Sayın Cumhurbaşkanı'mız gibi dünya liderimiz var. Biz cesaretle ilgili, merhametle ilgili ve milletin zor gününde yanında yer almakla ilgili ondan her gün bir şeyler daha öğreniyoruz. Heyecanımıza hamdolsun heyecan katıyoruz. Bugün 6 Şubat, asrın felaketinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin seneidevriyesi. Bugün şehit cenazeleri için Kahramanmaraş'a gideceğiz. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanı'mız anahtar teslimleriyle ilgili, kura törenleriyle ilgili Kahramanmaraş'a hareket edecekler. Biz dünyanın şaşırdığı, takip ettiği, 1 yılda 46 bin konutun tesliminin yapıldığı ve yıl sonuna kadar Allah'ın izniyle 200 bin konutu teslim edilecek tarihi bir asrın birlikteliğini, dayanışmasını gerçekleştiriyorsak, köyümüzü de en güzel şekilde Allah'ın izniyle bir daha böyle bir duruma düşmeyecek hale getireceğiz. Bundan emin olmanızı istiyorum."

Köyde kırk ev boşaltıldı

Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ve Tokat Valiliğine gelen şikayet sonucu bölgede tedbir amaçlı evlerin boşaltıldığına işaret etti.

Köyde 40 evin boşaltıldığını söyleyen Karaoğlu, "Bölgeye bugün yer bilimci olan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile geldik. Arkadaşlar incelemelerini yapacaklar. Bu heyelan daha fazla devam eder mi etmez mi önce onu teşhis etmemiz lazım. Etrafta şu anda boşaltmadığınız ama risk altında evler var mı, yok mu? Ona bakacak arkadaşlar. Teknik insanlar bize neyi söylerse önce vatandaşımız, sonra devlet olarak biz de ona tabi olacağız ve o verilen teknik bilgi doğrultusunda inşallah buradaki çalışmalarımıza yön vereceğiz." diye konuştu.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı

İlk etapta boşaltılan 40 evle ilgili nasıl bir çalışma yapacaklarıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını bildiren Karaloğlu, "Dün Sayın Vali'miz bölgenin fotoğraflarını bana gönderdiğinde ben fotoğrafları İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya gösterdim. Fotoğrafları görünce Sayın Bakan'ımız dedi ki, 'Buradaki durum benim tahmin ettiğimden daha ağır. Hemen yarın uçağa atlayın AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'la gidin bölgeyi yerinde görün bizden de vatandaşlarımıza selam söyleyin.' Biz önce bir hasar tespiti yaparız bölgede. Bugün itibariyle de hasar tespitine başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüğümüzün ekipleri bugün önce bölgede bir hasar tespit çalışması yapacaklar. Sonra yer bilimciler bölgenin heyelanının ne kadar daha devam etme riski var bunları raporlayacak." ifadelerini kullandı.

"Heyelan olan bölgeyi yerleşime kapatmak zorundayız"

Bölgede evleri yıkılan vatandaşları hak sahibi yapabilmek adına "Genel hayata etkililik kararı" alacaklarını bildiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Yapılacak jeolojik çalışmalar, etüt çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeyle ilgili bir afete maruz bölge kararı alacağız. Bu ne demek? O heyelan olan bölgeyi biz yerleşime kapatmak zorundayız arkadaşlar. Yani orada şu anda heyelan gördüğünüz o köyün yolunun yedi metre göçtüğü alandaki evlerin bulunduğu bölgeyi afete maruz bölge ilan edip orayı iskana kapatacağız. Orada artık bundan sonra eski evlerde de insanlarımız yaşamayacak. Yeni yer yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Vatandaşımızın yaşamı bizim için değerli, kıymetli, en değerli varlığımız vatandaşımızın canı. Merak etmesin vatandaşlarımız, evlerini boşalttığımız vatandaşlarımız merak etmesinler. Konteyner ihtiyacı varsa ki orada yaşayan vatandaşlarımız kendi akrabaları yanına yerleşmişler. İhtiyaç varsa, talep varsa biz uygun bir alanda önce konteyner veririz vatandaşımıza, orada iskan ederiz sonra da çevresinde yerleşime uygun bulduğumuz bir alandaki, orada yine teknik ekipler karar verecek, risk olmayan, yeni bir heyelan riski olmayan, zemini daha düzgün bir alanda inşallah Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığımızla, İçişleri Bakanlığı koordinesinde köylümüzün yeni evlerini yapar inşallah onlara teslim ederiz."

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'na, incelemelerinde Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.