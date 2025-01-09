Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

61 yıllık Baas rejiminin HTŞ'nin liderlik ettiği silahlı muhalif gruplarca devrilmesi ve devrik lider Beşşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

BAKAN YERLİKAYA GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

İç savaş ve yıllar süren karışıklıklar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişi yavaş yavaş Suriye'ye dönmeye başlarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün basın mensupları ile net rakamları paylaştı. Bakan Yerlikaya "8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.

"ONURLU VE GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

"2017'DEN BERİ 792 BİN 625 KİŞİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.

"ONLARIN BİZDEN BİR RİCALARI VARDI"

8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz. 2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı.

Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen. Öncü göçmen adı altında bize müracaat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.

"BUGÜNE KADAR 958 TIR İNSANİ YARDIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Son 40 günde AFAD hiç boş durmadı. Bugüne kadar bin 958 tır insani yardım gerçekleşmiştir. Karşı tarafta bunun dağılımını yapmıştır. 13 yıl boyunca bizim sınırıma gelip sığınanlara hiçbir zaman kapımızı kapatmadık."