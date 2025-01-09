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Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

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Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılırken yıllar içinde ülkelerinden ayrılmak durumunda kalan çok sayıda Suriyeli de geri dönmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla son 1 ay içinde 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

61 yıllık Baas rejiminin HTŞ'nin liderlik ettiği silahlı muhalif gruplarca devrilmesi ve devrik lider Beşşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

BAKAN YERLİKAYA GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

İç savaş ve yıllar süren karışıklıklar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişi yavaş yavaş Suriye'ye dönmeye başlarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün basın mensupları ile net rakamları paylaştı. Bakan Yerlikaya "8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.

"ONURLU VE GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

"2017'DEN BERİ 792 BİN 625 KİŞİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.

"ONLARIN BİZDEN BİR RİCALARI VARDI"

8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz. 2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı.

Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen. Öncü göçmen adı altında bize müracaat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.

"BUGÜNE KADAR 958 TIR İNSANİ YARDIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Son 40 günde AFAD hiç boş durmadı. Bugüne kadar bin 958 tır insani yardım gerçekleşmiştir. Karşı tarafta bunun dağılımını yapmıştır. 13 yıl boyunca bizim sınırıma gelip sığınanlara hiçbir zaman kapımızı kapatmadık."

Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıBaykan null:

daha on milyon Suriyeli var onlar ne olacak

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıHalil SEZER:

Hepsini gönderin ibineler … 10 milyon nireee 50 bin nireeee

Yorum Beğen75
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Haber YorumlarıMutlu Can:

Çok güzel. 100 ayda hepsi gider ??

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıJokerAllame:

ziyaaaa

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıRamazan Karakuş:

Hepsi izmir sahilde geziyor yalan dolan haber

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Devede kulak bile değil.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımurat:

Milyonlara göre baya iyi bit rakam 100 yila belki yarısı gider??

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıemre can:

akp 2 milyon suriyeliye bedava tc vatandaşlığı verdi seçimde akpye oy versinler diye

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıemre can:

yalan namerdim yalan haber gidenler gerii geliyo sınırlar açık hergün van erzurum üzerinden yüzlerce afganlı türkiyeye geliyor

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Savaştan kaçan genç erkekler geri dönüş için sıraya girmiş. Çünkü ganimet var, yer kapmaca var..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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