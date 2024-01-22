Bakan Yerlikaya, Kurtarma Görüntülerini Paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
BAKAN YERLİKAYA, KURTARMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, paylaşımda, "'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. 'Acil Durum' sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40'ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.
Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),