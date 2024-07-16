İçişleri Bakanı Yerlikaya: Devletimizin nefesi enselerindedir

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Devletimizin bekasına, milletimizin geleceğine kabus gibi çökmeye çalışanlar kendi karanlıklarında boğulmaya mecburdur. Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar bu millete ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Bu vatansızlar nerede olurlarsa olsunlar, bilsinler ki devletimizin nefesi enselerindedir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bundan 8 yıl önce, tam da bu dakikalarda, hainlerce, bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda, alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O karanlık gecede; gökten bombalar yağdı. Tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı ama bu hainlerin hedef gözettikleri yerler de vardı. Korktukları, yok etmek istedikleri, ölüm kusmak istedikleri. O yerlerin başında da, bileği bükülmeyen kahramanların yurdu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı geliyordu. O gece bizleri sınadılar kardeşlerim. Vatan sevgimizle sınadılar. Al bayrağımıza duyduğumuz aşkla, canlarımızla, koklamaya doyamadığımız evlatlarımızla sınadılar. Ancak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle, 'Son sözü top, tüfek değil iman belirleyecekti' öyle de oldu. Dalga dalga yayıldı o ruh. Canı pahasına sokaklara dökülen o koca yürekler, darbeci alçaklara asla geçit vermediler. Kıymetli Kardeşlerim, 15 Temmuz; istiklaline, istikbaline ve iradesine canı pahasına sahip çıkan milletimizin zaferidir. Tarihe altın harflerle nakşedilecek, nesiller boyu anlatılacak büyük bir destandır. Milli Mücadelede olduğu gibi o karanlık gecede Türk milleti ayağa kalkmış; varlığımıza, birliğimize kasteden FETÖ ihanetini bozguna uğratmıştır. Siz; elleri öpülesi analar ve vefakar babaların bin bir zahmetle yetiştirdiği O kahraman evlatlar; hainlerin sinsi planlarını yerle yeksan etti. Sıradağlar gibi karşılarında durdu. Allah sizlerden razı olsun. Allah şehitlerimizden, gazilerimizden razı olsun."

"Bu vatan evlatlarını bizden koparanlara öfkemiz dinmeyecek"

Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletimizin bekasına, milletimizin geleceğine kabus gibi çökmeye çalışanlar kendi karanlıklarında boğulmaya mecburdur. Hangi ine saklanırlarsa saklansınlar bu millete ihanetin hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Bu vatansızlar nerede olurlarsa olsunlar, bilsinler ki devletimizin nefesi enselerindedir. 15 Temmuz gecesi burada kalbi vatan aşkıyla çarpan kahramanlar ocağında kelime-i şehadet sesleri arşı kuşattı. Secdeye vararak şehit olanlar oldu o gece. O gece ülkemizin dört bir yanında 252 canımız şehadete erdi. 2 bin 740 kahramanımız gazilikle onurlandı. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığımızda 44 kahramanımız; Havacılık Dairesi Başkanlığımızda 7 kahramanımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde 13 kahramanımız İstanbul ve Muğla'da 7 kahramanımız şehit oldu. Bu vatan evlatlarını bizden koparanlara öfkemiz dinmeyecek ve mücadelemiz bu hainlerle sonsuza dek devam edecek. 15 Temmuz gecesini direnişleri ve şehadetleriyle destansı bir zafere dönüştüren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize, o gecenin isimsiz kahramanlarına ve milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum."