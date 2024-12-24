Üye Girişi
Haberler
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı patlamada ölü sayısını 11 olarak güncelledi. Nedenini açıklayan Yerlikaya, "Patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir mühimmat fabrikasında saat 08.30 sıralarında fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldi.

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

"VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ NEDENİYLE 12 OLARAK SÖYLENDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı faciada 11 kişinin vefat ettiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Bakan Yerlikaya Balıkesir'de yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

"Üretim bandında olan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat etti. Bütün süreçle ilgili bilgi arz ediyoruz. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir ederseniz ki üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. Ama nihayetinde Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderdik. Az önce hem Ramazan Başsavcımızla hem Adli Tıp Kurumu Grup Başkanımız Samet Bey'le görüştük ve net olarak onların ifade ettiği maalesef 11 vefat rakamı. "

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

PATLAMANIN OLDUĞU BÖLÜMDE 17 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

630 kişinin çalıştığı fabrikada patlamanın meydana geldiği bölümde 17 kişinin çalıştığı öğrenildi. Patlayıcı fabrikasında bölümlerin de güvenlik açısından birbirinden bağımsız bir şekilde izole olduğu bildirildi.

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

VARDİYA DEĞİŞİMİNDEN YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA OLDU

Ayrıca, fabrikada sabah 08.26'da vardiya değişiminin olduğu aktarıldı. Patlamanın vardiya değişiminden yaklaşık 1 saat sonra olmasının da daha büyük bir facianın önüne geçtiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
img

İnsanlık tarihinde böylesi ilk kez denenecek
img

Sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, evleri su bastı
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıXYZ:

Ölüler geri gelmiş, başlığa bak, artış yokmuş azalma varmış. Sizin nasıl bir beyniniz var acaba?

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedat çil:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy çok bilen:

çok girmek istemiştim o fabrikaya demekki herşey nasip kismet

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiloşc null:

hepsi paramparça oldu o zmn vücut bütünlüğü dediğine göre

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Ölü sayisini bile tam veremeyipte teknik olarak aninda sabotaj degil diyenlere ne kadar guvenelim simdi.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Bu patlama sabah meydana gelmedi mi?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZülfikar:

Adrese teslim ihale işe almak eşittir patlama... olan emekçiye ve geride kalan ailesine oluyor...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

12 kişiden vaz mı geçtin haberler com , yemin ederim yerlerdesiniz artık bende sileceğim telefondan haberler com u

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısadece kadir:

bu nasıl bir cümledir yaa okumak ve anlamakta zorlanıyorum. '''Takdir ederseniz ki üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar.'''''

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNediyonDegisik:

adam ikiye bolunmus ki soylemisler bir parcayi 2 olarak saymislar öf öf öf

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sığınmacılarla ilgili 2 duruma dikkat etmeliyiz'
"Sığınmacılarla ilgili 2 duruma dikkat etmeliyiz"
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi

Son Dakika Haberleri

Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm CANLI HD izle Star TV! 25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bahar 30. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 24-25 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Aralık Menemen, Ödemiş, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 24-25 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.