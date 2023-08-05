Bakan Yerlikaya: 60 günde 29 bin 32 terör, 33 bin 295 uyuşturucu operasyonu yaptık

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 60 günde bölücü terör örgütü FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Siber suçlarla mücadele kapsamında ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon yaptık. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve tacirlerine karşı ise 33 bin 295 operasyon düzenledik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Manisa'yı ziyaret edip, çeşitli temaslarda bulundu. Programda, Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Manisa milletvekilleri, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve partililer yer aldı. Buradaki konuşmasında İçişleri Bakanlığı'nda 62'nci günü olduğunu vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya "Şimdi sizlerle, terör, siber suçlar, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin 60 günlük rakamları paylaşacağım. Son 60 günde bölücü terör örgütü FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü, 22'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubuydu. FETÖ'ye yönelik yapılan 1020 operasyonda da 254 kişi tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele kapsamında ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda da 219 kişi tutuklandı. Sanal devriyelerimiz 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit ederken, suç gelirleri ile mücadele kapsamında, 662 milyon TL para ve mal varlığına el koyuldu" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da "AK Parti ailesi ve Cumhur İttifakı olarak zor bir seçimi tamamladık. Terimiz soğumadan hemen alana indik. Önümüzde yerel seçim var. Hep birlikte AK Parti ailesi olarak buradayız. Biz Manisa'nın siyasi projeksiyonuna baktığımızda Cumhur İttifakı olarak Manisa'mızda 17 ilçemizde bütün belediye seçimlerini kazanma potansiyeline sahibiz. İnşallah bunun için çalışacağız. Önümüzdeki beş yıllık kesintisiz süre içinde inşallah 21 yılda yaptıklarımızın daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.