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Bakan Yardımcısı Ökten Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Ökten Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nde el sanatları atölyelerini ziyaret ederek, kültürel mirasın önemine vurgu yaptı. Ziyaret sırasında sanat eserleri hakkında bilgi aldı ve atölye çalışmalarını inceledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Ökten'i Devecihan Kültür Merkezinde Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Çelik ve usta öğreticiler karşıladı.

Ziyareti öncesi kültür merkezi fuaye alanındaki hüsn-ü hat sergisini gezen Ökten, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Ökten, tezhip, sepet örücülüğü, Edirnekari, mis sabunu, çinicilik, süpürgecilik, desenleme ve mutfak atölyelerini ziyaret ederek, usta öğreticilerle sohbet etti.

Ökten, burada yaptığı konuşmada, kültürün gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması için el sanatları atölyelerinin önemli olduğunu söyledi.

Atölyelerin olgunlaşma enstitülerinde aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Ökten, yapılan her eserin geleceğe kültürel miras olarak aktarılacağını kaydetti.

Enstitü Müdürü Çelik de Ökten'e yaptıkları çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Gezdiği atölyelerdeki el emeği eserlerden hediye edilen Ökten'e yemek atölyesinde kursiyer ve usta öğreticilerin yaptığı sultani helvası, vişneli yaprak sarma, Edirne böreği, reyhan ve hibiskus şerbeti ikram edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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