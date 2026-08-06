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Sudan Gelişmeleri Ankara'da Görüşüldü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Kulaklıkaya, Haavisto ile görüştü.

Görüşmede, Sudan'daki güncel gelişmeler ile işbirliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA
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