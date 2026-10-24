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Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Arjantin'de Meclis Başkanı Menem tarafından kabul edildi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Arjantin'de Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Menem tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye-Arjantin ilişkileri ve parlamenter işbirliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Arjantin'de Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Menem ile bir araya geldi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Arjantin Temsilciler Meclisi Başkanı Menem tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye-Arjantin ilişkileri ve parlamenter işbirliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA
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