Bakan Yardımcısı Duran: "Sürdürülebilir Kalkınmanın Yolu, Kadınların Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçlenmesinden Geçer"

Haber: ESRA ALUS Kamera: ADEM KARABAYIR

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS) İstanbul'da yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "Sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yer alabilmenin yolu, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçer. Dolayısıyla kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması, aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemli bir hedeftir" dedi.

Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle MÜSİAD Kadın tarafından "Dönüşüm Bizimle Başlar" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlendi. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

Zirvenin açılışında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Vakıfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı birer konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, bakanlık olarak dijitalleşme ve kadınlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Duran, şunları söyledi:

"DİJİTALLEŞME HAYATIN HEMEN HEMEN TÜMÜNÜ ETKİLİYOR: Değişen dünya ve gelişen teknoloji hepimizin hayatının önemli bölümünü etkiledi. Dijital dünya, ekonomilerden toplumlara ve kültürlere kadar modern hayatın hemen hemen tümünü etkiliyor. Toplumumuz daha büyük hale geldikçe beraberindeki riskleri ve fırsatları anlamak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bakanlık olarak başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını ve dijitalleşen geleceklerini karşılayabilmek için vatandaşlarımızın kendilerine özgü ihtiyaçlarını ve görüşlerini, politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI BAŞARAN ÜLKELER ARASINDA YER ALABİLMENİN YOLU KADINLARIN GÜÇLENMESİNDEN GEÇİYOR: Daha güçlü dijital becerilere sahip, daha fazla bireyin ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yerini alabilmesinin yolu, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçer. Dolayısıyla kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması, aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemli bir hedeftir. Biz de kadınların her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan eşit bir biçimde yararlanmaları için her daim güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışımız ile kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Kadınların sosyoekonomik konumlarının güçlenmesi için kadın girişimciliğini destekleyerek kadınların kendilerine en uygun alanlarda çalışma hayatına katılmalarını arzu ediyoruz."

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ: DAHA GÜÇLÜ BİR BAKIŞ AÇISI GELİŞTİRMEK DURUMUNDAYIZ

Zirveye AKM'de ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da değişen dünyada ayakta durabilmek için algıların açık tutulması gerektiğine dikkat çekti. Yavuz, "Duyarlılığımızı kaybetmemek, meseleler karşısında objektif, daha profesyonel, daha bilinçli bir bakış açısı geliştirmek durumundayız. Hızın karşısında başarılı olabilmenin en temel ve en öncelikli noktası da farkındalık. IAS durup düşünmek, sorumluluk almak ve ayağa kalkmak için önemli bir fırsat sunacağını düşünüyorum" dedi.

MERYEL İLBAHAR: KADIN İŞ VEREN SAYISININ ARTMASININ OLUMLU YÖNDE KATKILARI OLACAĞINA İNANIYORUZ

MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar da konuşmasında, uzun bir çalışmanın ardından Uluslararası Farkındalık Zirvesi düzenlediklerini söyledi. İlbahar, "Biz iş kadını topluluğu olarak iş dünyasına kadın iş veren sayısının artmasının bu potansiyelim geliştirilmesinin güçlendirilmesinin hiç şüphesiz hem istihdamı hem de ülke ekonomisine olumlu yönde katkıları olacağına inanıyoruz. İş hayatındaki kadınlar olarak önemli çalışma alanlarımızdan birini kadın girişimcilerin desteklenmesi, var olan güçlendirilmesi oluşturuyor. Bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç de zirve hakkında, "Kadın girişimciliği, kadının çalışma hayatında yer alması çok önemli bir şey daha kazandırıyor. Kadınlarımız ticaretin çarkları arasında vicdanımızın ve merhametimizin öğütülmesine izin vermiyorlar. Dolayısıyla hatırlatalım farkındalık kadın kendisiyle gerçekleşiyor. Bu nedenle farkındalık zirvesinin çok önemli olduğuna inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: KADINLARIN AKLINA, FİKRİNE VE VİZYONLARINA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR:

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kontrolsüz dijital dönüşüme dikkat çekti. Bayraktar şunları aktardı:

"Değişim rüzgarının tarihteki en yüksek hızına ulaştığı günümüzde mikrodan makroya etrafımızdaki dönüşümü yorumlamaya anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Her sabah bir öncekinden fersah fersah uzaklaşmış, başkalaşmış bir dünyaya uyanıyoruz. Bugün dijital dönüşüm her alana sirayet ediyor ve maalesef hiçbir filtreye veya sınamaya veya olgunlaşma sürecine maruz kalmadan hayatımıza egemen olan bu dönüşümü tam anlamıyla yönetemiyor ve şekillendiremiyoruz. Dijital dönüşüm bizim dışımıza kendi sınırlarını ya da sınırsızlığını çiziyor. Faydalarını alkışlarken zarara uğrattığı alanları görmemiz farkında olmamız lazım. Bilhassa girişimciliğin öne çıktığı çağımıza kadınların da eşit ve adil bir şekilde dijital girişimciler olmak için bazı enstrümanlara ihtiyaç var.

Dijital dönüşümü irdelerken, dijital ekonomi ya da yeni toplum düzeni gibi çerçevelere dijitalin iklim değişikliğiyle mücadelede alması gereken rolü de eklemeliyiz. Geriye ve yaşanabilir bir dünya inşa etmede kadınların aklına, fikrine ve vizyonlarına çok ihtiyacımız var."

ANKA / Güncel