BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN TOKAT'TA 4 KÜTÜPHANENİN AÇILIŞINA KATILDI

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Tokat'ta yapımı tamamlanan 4 kütüphanenin açılış törenine katıldı. Bakan Yardımcısı Demircan 'Eğer burada, bir evladımız mimaride, sanatta, teknolojide yeni bir ilhamın kaynağı ile karşılaştığı bir kitaptan kendini geliştiriyorsa işte o bir kişi bile bize yeterö dedi.

Yapımı tamamlanan kütüphanelerin açılışı için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Tokat'ta geldi. Bakan Yardımcısı Demircan, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daire amirleri ve öğrencilerin katılımıyla Tokat İl Halk Kütüphanesi ile yapımı tamamlanan Artova, Başçiftlik, Yeşilyurt İlçe Halk Kütüphanelerinin toplu açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Ahmet Misbah Demircan, 'Şimdi Türkiye'de mesela gündemimize bakın Cumhurbaşkanımız uzaya bizi takip edecek bir mekik gönderdi. İHA'dan bahsediyoruz SİHA'dan bahsediyoruz, uçaktan bahsediyoruz, TOGG'dan bahsediyoruz. TOGG bir araba değil, bir teknoloji harikası. Mimarlarımızın yaptığı binalar, ortaya koyduğumuz bütün ürünler hepsi bir hayal, bir tasavvur, bir gerçekleştirme. Ama bakın. Aynı zamanda Türkiye'de eski eserlerimizde restore edildi. Kalelerimiz ortaya çıktı. Binalarımız güzelleşti, kütüphanelerimiz gelişti. Aynı zamanda teknolojide atılımlar yapmaya başladık. Demek ki eğitimde, kültürde, sanatta gelişme beraber diyorlar ya işte böyle oluyor" dedi. Çocukların okulun dışında böyle mekanlarda kitapla buluşmasının önemine vurgu yapan Demircan, "Böyle mekanlarda çocuklarımız kitaplarla buluşuyorsa artık o kütüphanede sadece kitapların olduğu bir yer değildir. Burada kitaplar da var. Sanatsal faaliyetler de var, ders çalışmak da var. Yani hem tefekkür hem tasavvur var. İşte yeni ve modern Türkiye. Böyle oluyor. Buna liderlik yapan bir liderimiz var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Değerli arkadaşlar sonuçta bugün başarmak yetmiyor. Zirvelere çıktıkça iş daha zor. Çünkü hem orada kalmak lazım hem de daha iyisini yapmak lazım. Eğer burada, bir evladımız mimaride, sanatta, teknolojide yeni bir ilhamın kaynağı ile karşılaştığı bir kitaptan kendini geliştiriyorsa işte o bir kişi bile bize yeter" ifadelerini kullandı.