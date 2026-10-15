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Bakan Yardımcısı Çelik, kişilere karşı suçlarda aydınlatmanın yüzde 98'e çıktığını söyledi

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Bakan Yardımcısı Çelik, kişilere karşı suçlarda aydınlatmanın yüzde 98'e çıktığını söyledi
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara'da düzenlenen Polis Akademisi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Çelik, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 98'e, genel aydınlatma oranının ise yüzde 92'ye yükseldiğini söyledi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "Suç işlendikten sonra aydınlatma oranları; yüzde 75'lerle başlayan süreçte yüzde 92'lere; kişilere karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranlarının yüzde 98'lere yükseldi" dedi.

Ankara'da Polis Akademisi Ali Birinci Kültür Merkezi'nde, Polis Akademisi Başkanlığı 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, emniyet müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Polis Akademisi Başkanlığı tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 2016-2026 yılları arasında mala karşı ve kişilere karşı işlenen suçlarda bir iyileşme olduğunu belirterek, "Son 10 yılda nüfusun 76 milyondan 86 milyona çıktığı süreçte özellikle Emniyet Teşkilatı'nın sorumluluk sahasında ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında olan yerlerde net bir şekilde iyileşme gözlemlenmektedir. Halkımızı doğrudan etkileyen hırsızlık, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, arabadan hırsızlık gibi süreçlerde ciddi anlamda Emniyet Teşkilatımızın ve İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde iyileşmeleri hep birlikte sahada görmekteyiz. Bunun bir paydaş tarafı da suç işlendikten sonra aydınlatma oranları; yüzde 75'lerle başlayan süreçte yüzde 92'lere; kişilere karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranlarının yüzde 98'lere yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve kolluk birimleri açısından polis akademimizin gerçekleştirdiği bu çalışmalar, işin sonuç noktasındaki değerli Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın kapasitelerini, karakterlerini ve duruşlarını belirliyor" diye konuştu.

Çelik'in konuşmasının ardından polis bandosu konser verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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