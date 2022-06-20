Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli, ülkesine gönüllü olarak döndü

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan 507 bin 292 Suriyelinin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale gelen bölgelere gönüllü olarak geri döndüğünü açıkladı. Çataklı, bölgeye geri dönüşleri artırmak ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla 7 farklı noktada yapımı süren Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete geçmesiyle binlerce kişinin bu tesislerde istihdam edileceğini ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı beraberinde Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bürokratlar ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey bölgesini ziyaret etti. Burada yapımı devam eden organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Çataklı, inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen bazı işletmeleri ziyaret etti. OSB yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi alan Çataklı, tesislerin tamamen faaliyete girmesiyle yaşamın normale döneceğini ve binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız 1 milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik altyapının oluşturulması talimatını verdi. Biz de bu doğrultuda güvenli bölgelerdeki 13 ayrı noktada 1 milyon Suriyelinin konaklama ihtiyacını karşılayacak 240 bin konut yapımı için çalışma başlattık. Bu doğrultuda şu anda 3 proje tamamlandı, diğerleri de hızla devam ediyor. Türkiye'den gelecek Suriyelilere yönelik yaptığımız çalışma ile 1 milyon Suriyeli gönüllü olarak güvenli şekilde topraklarına geri dönecek. Bahsettiğimiz 13 lokasyon aslında içerisindeki donatılar ile 13 ayrı şehir anlamına da geliyor."