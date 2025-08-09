Bakan Yardımcısı Aktaş, Mardin'de Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Aktaş'a ziyaretinde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin eşlik etti.

Aktaş, 267 bin metrekare alanda kurulu, köpek hastanesi, kedi hastanesi, kedi evi, mama üretim tesisi ve padok alanı gibi modern ve donanımlı birimler hakkında bilgi aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yardımcısı Aktaş, sokaklarda sahipsiz hayvanların olmasını istemediklerini belirterek, "Unutmayalım, hayvanların yaşam hakkı ve toplumun huzuru hepimizin elinde. Her şey onların sağlığı ve vatandaşlarımızın güvenliği için." ifadelerini kullandı.