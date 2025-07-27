Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da Cenaze Törenine Katıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Antalya'da ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Abdussamet Köse'nin cenaze törenine katıldı ve aileye başsağlığı diledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Köse'nin oğlunun cenaze törenine katıldı.
Antalya'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aydın'ın halasının torunu Abdussamet Köse'nin (26) cenazesi, Kahta Devlet Hastanesinden alınarak Salkımbağı Köyü mezarlık alanına getirildi.
Köse, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Aydın, Köse ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel