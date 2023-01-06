Çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı için başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kan şekeri seviyesinin normal seviyede seyretmesinin diyabet hastaları açısından önemli olduğunu, bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı'nı hayata geçirdiklerini belirtti.

CİHAZLARIN EN FAZLA 2 YILLIK TEMİNİ SAĞLANACAK

Bakan Yanık, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazı ile sensörlerinin en fazla iki yıllık teminini sağlayacaklarını ifade etti. Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı'na başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağının bilgisini veren Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Desteğimizi hızlı ve etkin bir şekilde çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 81 il Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile saha çalışmaları yaptık ve elde ettiğimiz veriler sonrasında programımızın çerçevesini belirledik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık."

İHTİYAÇLARIN BİR KISMI SGK TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Diyabet tanısı almış kişilerin kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm çubukları ve cihazlar gibi ihtiyaçların bir kısmı muhtaçlık kriterleri gözetilmeksizin ilgili hekim raporlarına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını belirten Bakan Yanık, "Bunun haricinde biz de Bakanlık olarak sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza şeker ölçüm cihazı yardımında bulunacağız" diye konuştu.

İhtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için 50 başlıkta sosyal yardım programını sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Yanık, bunun yanı sıra vatandaşların taleplerini de gündemlerine aldıklarının altını çizdi.