Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank yeni yıla motokurye olarak girdi! İlk sipariş bir kız yurdundan geldi

Güncel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motokuryelerle birlikte girdi. Kaskını takıp kurye kıyafetini giyen Bakan Varank ilk siparişi ise bir kuz yurdundan aldı. Varank kendisini tanımayan öğrenciye Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söylerken, üniversite öğrenci "Gerçekten mi?" karşılığını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, motokuryelerle birlikte dağıtıma çıkmak istediğini söyledi.

Bakan Varank yeni yıla motokurye olarak girdi! İlk sipariş bir kız yurdundan geldi

İLK SİPARİŞ BİR ÖĞRENCİ YURDUNDAN GELDİ

Online sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada 'kurye' olarak görüldü ve ilk siparişi ise bir öğrenci yurdundan geldi. Varank, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı'nın sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri; Altındağ'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu'na giderek tam zamanında teslim etti.

Bakan Varank yeni yıla motokurye olarak girdi! İlk sipariş bir kız yurdundan geldi

BAKAN VARANK'I GÖREN ÖĞRENCİ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, karşısındaki Bakan Varank'a "Gerçekten mi?" dedi. Bakan Varank, öğrencinin kaldığı odaya, Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu hediye etti. Varank, genç kızın birlikte kaldığı oda arkadaşlarına içerisinde TÜBİTAK'ın bilimsel ve kültürel yayınlarının bulunduğu dergi ve kitaplarından oluşan paketleri de hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Varank Altındağ Ankara Getir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title