Bakan Varank yeni yıla motokurye olarak girdi! İlk sipariş bir kız yurdundan geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motokuryelerle birlikte girdi. Kaskını takıp kurye kıyafetini giyen Bakan Varank ilk siparişi ise bir kuz yurdundan aldı. Varank kendisini tanımayan öğrenciye Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söylerken, üniversite öğrenci "Gerçekten mi?" karşılığını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, motokuryelerle birlikte dağıtıma çıkmak istediğini söyledi.

İLK SİPARİŞ BİR ÖĞRENCİ YURDUNDAN GELDİ

Online sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada 'kurye' olarak görüldü ve ilk siparişi ise bir öğrenci yurdundan geldi. Varank, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı'nın sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri; Altındağ'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu'na giderek tam zamanında teslim etti.

BAKAN VARANK'I GÖREN ÖĞRENCİ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, karşısındaki Bakan Varank'a "Gerçekten mi?" dedi. Bakan Varank, öğrencinin kaldığı odaya, Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu hediye etti. Varank, genç kızın birlikte kaldığı oda arkadaşlarına içerisinde TÜBİTAK'ın bilimsel ve kültürel yayınlarının bulunduğu dergi ve kitaplarından oluşan paketleri de hediye etti.