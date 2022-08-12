Haber : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yarının Türkiyesini işte burada yarışan TEKNOFEST gençliği inşa edecek" - Haberler

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yarının Türkiyesini işte burada yarışan TEKNOFEST gençliği inşa edecek"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya Zafer Havaalanında düzenlenen TEKNOFEST/TÜBİTAK Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'na katıldı (1)"Biz inanıyoruz ki en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya Zafer Havaalanında düzenlenen TEKNOFEST/TÜBİTAK Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'na katıldı (1)

"Biz inanıyoruz ki en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu manada bu yarışmalarla biz daha ortaokuldan liseden üniversiteden başlayan, genç kardeşlerimizi geleceğin en başarılı bilim insanları mühendisleri teknisyenleri yapmak üzere bu yarışmaları düzenliyoruz"

"TEKNOFEST Gençliği geliyor. yarının Türkiyesini işte burada yarışan TEKNOFEST Gençliği inşa edecek"

"Kesenin ağzını açıyorsak bu gençler için kesenin ağzını açıyoruz"

AA / Volkan Bayraktar - Güncel

İhlas Haber Ajansı Mustafa Varank Kütahya Güncel Haberler

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