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Bakan Varank'tan "Gerçekten boyu kısaymış" yorumuna esprili yanıt

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "99. kabine toplantısı hatırası" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafa gelen "Yalnız Mustafa Varank gerçekten kısaymış" yorumuna yanıt veren Varank, "Bu sefer yanımda Mehmet Nuri Ersoy bakanımız durmadığı için biraz fark eder zannediyordum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün gerçekleşen kabine toplantısından bir fotoğraf paylaştı. Mevcut bakan kadrosuyla son toplantı olma özelliğini taşıyan kabine toplantısına ilişkin Bakan Varank, bir hatıra fotoğrafı paylaştı.

"HAKLI GURUR YAŞIYORUZ"

Paylaşımında Varank, "99. kabine toplantısı hatırası... Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde; 21 yıllık iktidarın ardından demokrasi şöleni gibi geçen 16. seçimini de kazanan gerçek bir LİDER'e karınca kararınca destek vermeye çalışmanın haklı gururu yüzümüze yansımış. Elhamdülillah!" dedi.

Bakan Varank'tan 'Gerçekten boyu kısaymış' yorumuna esprili yanıt

VARANK'TAN BOYU İLE İLGİLİ YORUMA ESPRİLİ YANIT

Varank, fotoğrafa bir kullanıcıdan gelen "Yalnız Mustafa Varank gerçekten kısaymış" yorumuna yanıt verdi. Varank, "Bu sefer yanımda Mehmet Nuri Ersoy bakanımız durmadığı için biraz fark eder zannediyordum" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'tan 'Gerçekten boyu kısaymış' yorumuna esprili yanıt

Bakan Varank'tan 'Gerçekten boyu kısaymış' yorumuna esprili yanıtMustafa Varank - Mehmet Nuri Ersoy

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Mustafa Varank Güncel Haberler

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