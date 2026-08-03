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Yerli manevra lokomotifi DE 10000, Tanzanya'ya ihraç edildi

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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın yüzde 90 yerlilikle ürettiği ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000'ün Tanzanya'ya gönderildiğini, araçta yerli motor kullanıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi "DE 10000"in Afrika'ya ihraç edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, yerli ve milli demir yolu sanayisinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını belirtti.

Yaptıkları yatırımlarla, demir yollarında yerli ve milli araçların kullanımını her geçen gün artırdıklarına, geliştirdikleri ve ürettikleri araçları uluslararası pazarlara sunduklarına dikkati çeken Uraloğlu, "TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'müzde yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz 'DE 10000' manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Lokomotifin yolculuğu 3 bin 946 deniz mili sürecek

Uraloğlu, Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin, yükleme operasyonunun tamamlanmasının ardından gemiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Tanzanya'ya uğurlandığını bildirdi.

Lokomotifin deniz yolculuğunun yaklaşık 3 bin 946 deniz mili (7 bin 308 kilometre) süreceğini aktaran Uraloğlu, lokomotifin, Darüsselam Limanı'na ulaşarak Tanzanya demir yolu filosunda hizmet vereceğini bildirdi.

Lokomotifte yerli motor kullanıldı

Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ile TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor'un da "DE 10000" lokomotifinde kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demir yolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor."

Kaynak: AA
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