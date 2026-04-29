Bakan Uraloğlu: Projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Bakanlıkta düzenlenen törenle kurumları arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi'ni Bakanlığa taşıyor olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Günümüzde ulaşım sektörü, sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık yüzde 21'lik pay ile dünyada 3'üncü, yüzde 17,6'lık pay ile Türkiye'de ise 2'nci sırada yer almaktadır. Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bugün küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçekler, ulaşım sektörünü değişime zorlamaktadır. Bu değişim, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir sorumluluktur. 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projemiz, 'Her Bilet Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyası gibi çevre odaklı çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla bu alanda ciddi bir birikim oluşturduk. İşte bu protokol de mevcut çalışmalarımızı daha da güçlendirecek, sıfır atık yaklaşımlarını ulaştırma sektörünün geneline yaymamızı sağlayacaktır. Bizleri 2053 net sıfır emisyon hedefimize çok daha motive ve kararlı bir şekilde taşıyacaktır" diye konuştu.

'PROJEYİ, TÜM ULAŞIM MODLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Bakanlık olarak, doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetlerini yalnızca sözde değil, icraatlarla da gösterdiklerini belirterek, "Ulaştırma yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de şekillendiriyoruz. Az önce bahsettiğim 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projesini, Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında finanse ederek, sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çalışma oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle, kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, "Bu protokolle ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artıracağız, limanlarımızda, havaalanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getireceğiz. Sürdürülebilir ulaşım bilincini yolcularımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza yaygınlaştıracağız. 'Kurumsal Karbon Ayak İzi' hesabını, Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, her projemizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı