Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz'un 10. Yılında Vurgu: 'İrade Bizim, Zafer Bizim'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu mesajında, "10'uncu yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz, aziz milletimizin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele verdiği, tarihimizin altın harflerle yazılmış en büyük destanlarından biridir" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla taçlandırılan 10'uncu yılın sadece bir yıl dönümü değil; Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının, tankların, tüfeklerin ve ihanetlerin karşısında iman dolu göğüslerin nasıl dimdik durduğunun bütün dünyaya bir kez daha haykıran bir şahlanışın dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

'RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ'

Karanlık gecede, devletin bağrına sızan FETÖ mensuplarının milli iradeyi yok etmek istediğini ancak milletin meydanlarda, köprülerde ve sokaklarda 'Yeter, söz milletindir' diyerek tarih yazdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Tankların önüne yatan yiğitler, kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlar, vatan hainlerine geçit vermemiştir. O gece TÜRKSAT'ta canlarını feda eden Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların fedakarlığı sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz meydanlara akmış, darbe girişimi püskürtülmüş ve Türkiye'nin istikbali kurtarılmıştır" dedi.

Darbecilerin iletişim altyapısını çökertme planına karşı TÜRKSAT çalışanlarının gösterdiği destansı direnişin milletin haber akışını sürdürdüğünü anlatan Uraloğlu, "Demir yollarımızda TCDD çalışanları tren seferlerini devam ettirerek vatandaşlarımızı meydanlara taşımış, kara yollarımızda ekiplerimiz yolları açık tutmuş ve kritik noktalara sabotajlara anında müdahale etmiştir. Bu fedakarlıklar, direnişin organize edilmesinde ve zaferin kazanılmasında çok önemli rol oynamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 15 Temmuz'un 10'uncu yılında bir kez daha ilan ediyoruz ki bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Hain teşebbüslere bir daha asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMSIZLIK SEVDAMIZ EBEDİYEN SÜRECEK'

Bakan Uraloğlu ayrıca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında; vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milli iradesine sahip çıkan asil milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, bir daha böyle ihanetlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. 'İrade Bizim, Zafer Bizim' diyerek devleşen inancımız ve bağımsızlık sevdamız ebediyen sürecek, 'Türkiye Yüzyılı' yarınlarımızda yükselecektir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı