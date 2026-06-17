Bakan Uraloğlu: İstanbul Boğazı'nda Marmaray'a alternatif yeni demir yolu hattı için bu yıl çalışmalara başlıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı yeni bir demir yolu hattına daha kavuşacağız. Bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 programının 'Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü' konulu özel oturumuna katıldı. Bakan Uraloğlu, 2053 vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi dünyanın en güçlü dijital altyapı merkezlerinden biri haline getireceklerini söyledi. Sensör verileri, gerçek zamanlı analizler ve algoritmik optimizasyonlarla desteklenen akıllı inşaat modellerinin sektörün yeni standardı haline geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "McKinsey ve BCG raporları, dijital araçların maliyetleri yüzde 15-30, süreleri yüzde 30-50 azalttığını ve üretkenliği yüzde 15-25 artırdığını belirtiyor. Bu veriler, müteahhitlik sektöründe dijital dönüşümü en üst seviyede benimseyerek küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma yükselmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Siz değerli müteahhitlerimizle omuz omuza vererek, altyapı sektörümüzü dijital çağın öncüleri arasına taşıyarak bu küresel yarışta çok güçlü bir konumdayız. Yurt dışı faaliyetlerine 1972'de Libya'da başlayan Türk müteahhitleri, 2025 sonu itibarıyla 138 ülkede 12 bin 827 projeye imza atarak toplam 557,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağının 30 bin 51 kilometreye çıktığını vurgulayarak, "1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 796 kilometreye yükselttik. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolları ile Ovit, Demirkapı, Zigana Tünelleri gibi dev kara yolu projelerini hayata geçirdik. Demir yolu ağımızı, yaklaşık 11 bin kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye ulaştırdık. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatları olmak üzere 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman-Ulukışla gibi hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

DEVAM EDEN PROJELER

Bakan Uraloğlu, yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu ile Zengezur bağlantısını desteklediklerine dikkat çekerek, "Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi ile Türkiye'yi uluslararası lojistik için vazgeçilmez kılacak tarihi bir adımın da eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı yeni bir demir yolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel bir havacılık merkezine dönüştürdük. Denizcilik alanında 152 olan liman sayımızı 218'e, 37 olan tersane sayımızı 85'e çıkardık. 2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17'nci sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon detveyt ton kapasiteye ulaşarak tonaj bazında dünya sıralamasında 10'uncu sıraya yükseldi. 2021 yılında hizmete açtığımız Filyos Limanı Karadeniz hinterlandının en önemli limanlarından biri oldu. Yapım çalışmaları devam eden Rize İyidere Lojistik Limanımız da ülkemizin küresel bir lojistik üs olması hedefi için atılmış büyük bir adımdır" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"1 Nisan 2026'da ticari 5G hizmetlerini resmen başlattık. Kısa sürede 5G abone sayımız 42 milyona ulaştı. 5G, artık sadece hızlı internet değil, akıllı altyapının da sinir sistemidir. 5G entegrasyonuyla inşaat ve altyapı sektörümüz yepyeni bir seviyeye çıkıyor. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz somut projelerimizle de bunu görüyoruz. Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi (K-AUS) koridorunda yerli milli 5G baz istasyonlarını devreye aldık. Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek 68 bin 490 kilometrelik yol ağımızı panoramik kamera ve mobil LiDAR ile sayısallaştırdık. 3 milyon envanter verisini, 610 terabayt veri ve 23 milyon yüksek çözünürlüklü fotoğrafı tek çatı altında topladık. Makine öğrenmesi sayesinde trafik levhalarını otomatik tespit ediyor, bakım ve izleme süreçlerini merkezi olarak yürütüyoruz. Trafik Kazaları Veri Yönetim Sistemi ile makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde kaza kara noktalarını daha isabetli tespit ediyoruz. Karayolları Denetim İstasyonları NET Otomasyon Sistemi'ni 106 istasyonda aktif hale getirdik. Günlük 1,1 milyon araç sorgulaması yapıyoruz. Elektrikli hat uzunluğumuzu 7 bin 274 kilometreye, sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 419 kilometreye çıkardık. Yapay zeka destekli otomatik tren muayene istasyonları ile hareket halindeki trenleri anlık tarıyor, olası arızaları önceden tespit ediyoruz. Eryaman İzleme Merkezimizde akıllı sensörler ve yapay zeka ile köprü, tünel ve viyadükleri 7/24 izliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı