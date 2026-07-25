Bakan Uraloğlu, icazet törenine katıldı

SİS DAĞI KÜLTÜR ŞENLİĞİ'NE KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki programının ardından Şalpazarı ilçesinde asırlardır yaşatılan ve bu yıl 205'incisi düzenlenen Sis Dağı Kültür Şenliği'ne katıldı. Yoğun katılım olan şenlik ziyaretinde Bakan Uraloğlu'na, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile kamu kurumlarının yöneticileri de eşlik etti.

'ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmasında, "Sis Dağı ve Karadeniz yayla şenlikleri sadece bir horonla, sadece tereyağıyla ya da sadece bir yayla etkinliği olarak tarif edilemez. Bu buluşmalar; Karadeniz insanımızın, Türk evladının yaşam tarzının 2 bin rakımlardan tüm Türkiye'ye ve dünyaya anlatıldığı, kültürümüzün yaşatıldığı önemli bir buluşmadır. Elbette bu organizasyonun düzenlenmesi çok kıymetlidir ancak bundan daha kıymetlisi siz değerli hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin buraya sahip çıkması ve katılım göstermesidir. Bugün burada Trabzon'umuzun yanı sıra Giresun'dan, Gümüşhane'den, Bayburt'tan, Rize'den ve Karadeniz'in farklı şehirlerinden gelen kardeşlerimiz var. Hatta Antalya'dan, Muğla'dan gelen misafirlerimiz de aramızda. Hemşehrimiz olan veya olmayan tüm kardeşlerimize buradan tekrar hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak ve devlet büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Artık vatandaşımız, ortaya konulan her talebin karşılık bulacağına inanıyor. Bir talep varsa, onun mutlaka yerine getirileceğine olan güven artmıştır. Eskiden vatandaşlarımız, 'Toplanan vergiler nereye gidiyor, bu kaynaklar nasıl kullanılıyor?' diye soruyordu. Bugün ise 'Bu kadar hizmeti yapmak için bu kaynakları nasıl buluyorsunuz?' diye soruyor. Allah razı olsun. Biz iyi niyetle yola çıktığımızda Rabb'im bereket veriyor. Sizlerin taleplerini de imkanlar ölçüsünde tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.

'BİZİ SAVAŞA ÇEKEMEDİLER'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ise "Birinci önceliğimiz, ülkemizin güvenliğidir. Başımıza füze yağmaması, bomba düşmemesi en önemli meseledir. Bunu da Cumhur İttifakı olarak başarıyla sağladığımızı düşünüyorum. Bizi savaşa çekemediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli buna izin vermediler. Bu süreç, ortak akılla ve büyük devlet tecrübesiyle yönetildi. Türkiye'nin savaşa sürüklenmesine de savaşın ülkemize sıçramasına da müsaade edilmedi. Allah kendilerinden razı olsun. İkinci konu ise hizmetlerdir. Bu yollar yapılacak. Doğal gaz da gelecek. Kentsel dönüşüm de başladı. Süreci yakından takip ediyorum ve çalışmaların başladığını biliyorum. Diğer ilçelerimizde olduğu gibi burada da ihtiyaç duyulan yatırımları ve projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'YAYLALAR TÜRK MİLLETİNİN HAFIZASIDIR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da yaylaların Türk milletinin kültürel hafızasını yaşatan önemli mekanlar olduğunu belirterek, "Devletlerin de insanlar gibi kırılma anları vardır. Her devlet doğar, büyür, gelişir; ancak tarihin belirli dönemlerinde önemli sınavlarla karşılaşır. İşte o zamanlarda devlet aklı, irfan sahibi insanlarda tecelli eder. Bu insanlar kimi zaman siyasette, kimi zaman devlet yönetiminde, kimi zaman da sizler gibi milletin içinde ortaya çıkar. İşte bu mekanlar, bu irfan geleneğinin ve köklü devlet anlayışının yaşatıldığı yerlerdir. Özellikle yaylalarımız, Türk milletinin hafızasını, medeniyetini ve kültürünü geleceğe taşıyan en önemli mekanlardır. Bizim medeniyet iddiamız sadece Sis Dağı ile sınırlı değildir. Altaylar'dan başlayan yolculuğumuzla Turan coğrafyasını, Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı, Anadolu'yu, Kafkaslar'ı ve Balkanlar'ı aynı kültür anlayışıyla ilmek ilmek işlemiş büyük bir milletiz. Bu ruh sadece burada değil, gönül coğrafyamızın her köşesinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam etmektedir" diye konuştu.

'AĞASAR'I DOĞAL GAZLA BULUŞTURACAĞIZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sis Dağı'nın yalnızca coğrafi bir alan olmadığını vurgulayarak, "Sis Dağı sadece coğrafi olarak bir dağ değildir. Sis Dağı, Türklüğün nişanesi olan bir dağdır. 2 bin 182 metre rakımda al bayrağımızın ilelebet dalgalandığı ve dalgalanmaya devam edeceği kutlu bir mekandır. İşte bu nedenle bu buluşmalar çok kıymetlidir. Seçim döneminde Ağasar Meydanı'nda Belediye Başkanımızla birlikte bir söz vermiştik. 'Ağasar'a ne yapsak azdır, Ağasar'a ne yapsak yakışır' demiştik. Göreve gelir gelmez de çalışmaya başladık. Su ve elektrik sorunlarına el attık. Su sorununu büyük ölçüde çözüyoruz. Kalan kısımları da bu yıl içerisinde inşallah tamamlayacağız. İnşallah verdiğimiz söz doğrultusunda Ağasar'ı doğal gazla buluşturacağız. Allah bunu da bizlere nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı