Bakan Uraloğlu, Hatay'da devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Toplu konutlarıyla, modern ulaşım sistemleriyle, otoyoluyla, Amanos Dağları'ndan yapacağımız 3 tüp hızlı demir yolu ve yine otoyol bağlantısıyla beraber sadece Hatay'ımıza, bölgemize, Türkiye'ye değil, Suriye'ye dahil Orta Doğu için de çok kıymetli bir projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Uraloğlu, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde farklı seviyeli kavşak ve deprem konutları yolları inşasının sürdüğü şantiyede incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a yapacağı ziyaret öncesinde Bakanlığın çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, kentte gün boyu incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Hatay Havalimanı'nı, Belen-Topboğazı Tünelleri'ni gezdik. İskenderun ile Hatay'ı otoyol standardında bağlayacak olan tünellerimizi gezdik. Tünelin bir tanesini bitirdik, beton işlerine devam ediyoruz. Hatay'ın içerisinde artık yeni bir imar planı var. İmar planı sil baştan düzenlendi." diye konuştu.

Hatay'da altyapısından üst yapısına farklı seviye kavşaklarıyla 7 bölgede çalışma yürüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Toplam 140 kilometrelik bir çalışma var deprem konutlarının bağlantısını sağlayan. Bugüne kadar 102 kilometrelik bölümünü bitirdik ve vatandaşımızın kullanımına açtık. Yeni teslim edilecek konutlarla beraber geri kalan yaklaşık 38 kilometreyi de önümüzdeki aylarda bitirerek orada herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemiş olacağız. Bir taraftan İskenderun'dan Hatay'ı birbirini otoyolla bağlarken, hemen otoyolun bittiği yerde mevcut devlet yolunu oturduğumuz yerde de iki gidiş, iki geliş dört şerit olan mevcut yolu üç gidiş, üç geliş altı şeride çıkararak buradaki trafik hacmini, potansiyel trafik hacmini de yönetmiş olacağız."

Bakan Uraloğlu, farklı seviyelerdeki kavşaklarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade ederek, "İlk etapta düşündüğümüz 8 farklı seviyeli kavşak vardı. Hemen bir tanesi yanımızda bulunuyor. Bunların 6 tanesini de bitirdik, hizmete açtık. Önümüzdeki yılın ilk aylarında da diğer ikisini de bitirerek inşallah hizmete açmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok kıymetli bir projeyi hayata geçireceğiz"

Hatay'da hummalı bir çalışmanın olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Depremden sonraki süreçte birkaç yıl Hatay'a gelmeyen bir Hataylı hemşehrimiz veya bir vatandaşımız buraya geldiğinde gerçekten çok farklı bir Hatay'ı görecek ki artık görmeye başlamıştır. Toplu konutlarıyla, modern ulaşım sistemleriyle, otoyoluyla, Amanos Dağları'ndan yapacağımız 3 tüp hızlı demir yolu ve yine otoyol bağlantısıyla beraber sadece Hatay'ımıza, bölgemize, Türkiye'ye değil, Suriye'ye dahil Orta Doğu için de çok kıymetli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bütün ekibimizle, milletvekillerimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber Hatay'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, programları kapsamında üst geçit yapımının sürdüğü Habibi Neccar Kavşağı ile Defne ilçesindeki Deprem Konutları Yolları Projesi'nin yürütüldüğü şantiyeye de ziyarette bulundu.

Programlara, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel de eşlik etti.