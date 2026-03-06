TÜRASAŞ YÖNETİCİLERİ VE İŞÇİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programdaa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selim Koçbay ve fabrika yöneticileri ile işçiler yer aldı

'İRAN-ABD-İSRAİL SAVAŞI, MASUM SİVİLLERİN HAYATINI TEHDİT EDİYOR, KÜRESEL TİCARET VE ENERJİ GÜVENLİĞİNİ SARSIYOR'

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, "Ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine rağmen Orta Doğu'da patlak veren İran-ABD-İsrail savaşı, masum sivillerin hayatını tehdit ediyor, küresel ticaret ve enerji güvenliğini sarsıyor. Son hadiseler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin duruşunu çok net. Türkiye, tüm tahriklere ve provokasyonlara rağmen diplomasiden ve barıştan yanadır ve barıştan yana tavrını ortaya çok net şekilde koymuştur. Hatay Dörtyol'da düşürülen İran'a ait balistik füze olayını hatırlayalım. İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına yönelen bu füze, NATO hava savunma unsurları tarafından zamanında etkisiz hale getirildi. Hamdolsun can kaybı veya yaralanma olmadı. Olayın doğrudan Türkiye'yi hedefleyen operasyon olmadığı anlaşılmıştır. Buna rağmen Türkiye, her tür provokasyona, olası saldırıya, saldırı tehditlerine kapılmadan, soğukkanlılıkla ve milli çıkarlarını gözeterek hareket etmektedir. Her türlü olaya karşı hazırlıklı olduğumuzu özellikle söylemek isterim" dedi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DA GELİŞMELERİ ANBEAN TAKİP EDİYORUZ'

Konuşmasını sürdüren Bakan Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda da gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Bölgede Türk bayraklı gemi olmamakla birlikte sahibi Türk olan gemilerimiz var. Dediğim gibi bunları yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde hasar bilgilerini de duyuyoruz. Bölge halihazırda yüksek risk taşıyor. Gemilere seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ivedilikle temas halinde olmaları gerektiğini bildirdik. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'24 YIL BOYUNCA ESERLEMİZLE KONUŞTUK'

Zorlu günlerde güçlü Türkiye'nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bu yana milletimizin emaneti Türkiye'yi her alanda adeta yeniden inşa ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek proje üzerine proje, reform üzerine reformları hayata geçirdik. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Ülkenin sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda çağ atladık. 24 yıl boyunca eserlerimizle konuştuk, hizmetleriyle halkımızın karşısına çıktık. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak konuma geldik. Bugünleri öngörerek teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan ve her adımını planlayan Türkiye inşa ettik. 'Yapamazsınız' korosuna kulak asmayarak destansı kalkınma hamlesi gerçekleştirdik"

Ardacan UZUN - Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı