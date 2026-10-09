Haberler

Bakan Uraloğlu, AB Komiseri Kos ile Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AB Komiseri Marta Kos ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede AB ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla hayata geçirilen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere ulaştırma işbirliği değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Kos ve beraberindeki heyetle ele aldıkları konulara dikkati çeken Uraloğlu, "AB ve ülkemizin ortak finansmanıyla hayata geçirdiğimiz Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere, ulaştırma alanındaki işbirliğimizi ve ortak projelerimizi değerlendirdik. Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantıları daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 483 sitede yayınlandı.
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum

Katilden mahkemede hakimi çıldırtan sözler: 'Eks' olmuşum

Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

Vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti
Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

"Zamparanın Ölümü"nü söylerken kadın solistle samimi anlar yaşadı
Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Camilerde Gazze hutbesi! Diyanet’ten boykot çağrısı

Camilerde "Gazze" hutbesi! Diyanet'ten önemli çağrı
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek