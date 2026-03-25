Bakan Uraloğlu: 5G hizmeti, 1 Nisan'da başlayacak

Bakan Uraloğlu: 5G hizmeti, 1 Nisan'da başlayacak
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişinin ilan edileceğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişinin ilan edileceğini duyurdu. Uraloğlu, "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK'

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uraloğlu, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık