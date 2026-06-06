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Bakan Tekin Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 Haziran'da Kazakistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda Türkiye'nin eğitim politikaları ve diplomasi çalışmaları anlatılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 Haziran Pazartesi günü Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, Kazakistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaparak Türkiye'nin eğitim politikası doğrultusunda hayata geçirilen uygulamaları ve eğitim diplomasisi alanında yürütülen çalışmaları anlatacak.

Toplantıda alınacak kararların imzalanması üzere düzenlenecek törene katılacak Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak.

Bakan Tekin, Kazakistan ziyareti kapsamında Türk Akademisi Bilim Konseyi 8. Toplantısı'na da katılacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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