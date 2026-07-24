Bakan Tekin: Özel okulda insanı olmayan koşulda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun

VALİ MUSTAFA ÇİFTÇİ PARKINI AÇTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde yapımı tamamlanan 'Vali Mustafa Çiftçi Millet Bahçesi', 'Alaca Şehitliği', 'butik otel, aile havuzları' ile hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı. Vali Mustafa Çiftçi Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Çiftçi, "Önceden Erzurum'un bu kadar tarihi ve kadim bir şehir olduğunu bilmiyordum. 2002-2003 yıllarında kaymakamlık da yaptım. 2 yılımız geçti ama bu süre içerisinde zaman zaman toplantılar olduğunda Erzurum'a geliyordum. Ayda bir defa geliyordum. Mesela Mecidiye Tabyasından başka bir yer bilmiyordum. Sadece misafirlerimizi oraya götürüyorduk. Erzurum'da göreve başlayınca 23 tane tabya olduğunu öğrendim. Karagöbek tabyası yıkılmış onun dışında 22 tabya hala sağlam duruyor. Hala ayakta. Erzurum bir tabyalar şehri. Nasıl ki batıda Çanakkale, Edirne bir tabyalar şehri ise Erzurum'da Kars'ta doğuda buranın doğunun Çanakkale'si sayılabilir öyle bir tabyalar şehri. Bütün tabyaları teker teker gezdim. Onların su sarnıçlarına varana kadar hepsine indim gördüm. Erzurum camilerini gezdim. Tarihi camileri de gördüm. Bugün restorasyonunu gerçekleştirerek açılışını yaptığımız Fetih Camisini de bir yatsı namazına gitmem vesilesiyle görmüştüm. O zaman Fetih Camisi son derece bakımsız bir haldeydi. Nerdeyse elden çıkmak üzereydi. Fetih Camisinin halini görünce arkadaşlara talimat verdim, bu camiyi mutlak surette restorasyondan geçirmeli tekrar Erzurumluların hizmetine sunmalıyız diye Cenab-ı Hak lüftetti bugün restorasyonun tamamlandığını gördük cuma namazıyla beraber müftü hocam duasını da yaptı açılışını hep beraber gerçekleştirdik. Yakutiye Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Biblo gibi güzel bir eser ortaya çıktı. Yine Erzurum'un çeşmelerini, kümbetlerini hepsini teker teker gezdim. Erzurum'un şehitliklerine imkan buldukça gittim. Onları da yerinde gördüm. Vali yardımcımıza bu şehitliklerin hepsini elden geçirme talimatı verdim. Komisyon kurdum. Ne kadar şehitlik varsa onların tespitini yaptık. 2025 yılında İçişleri Bakanlığımızdan elde ettiğimiz ödeneklerle onların bir kısmının bakımını, onarımını gerçekleştirdik. Ama ben bu sene geçen senenin tam dört katı ödenek gönderdim. İçişleri Bakanlığımızdan. Eğer yetmezse yine göndermeye devam edeceğiz. Çünkü buradaki şehitliklerin sayısı oldukça fazla. Onların hepsini gözden geçireceğiz. İhya edilmesi gerekenleri, tamir edilmesi gerekenleri tamir edeceğiz. Eski haline kavuşturacağız" diye konuştu.

KASIM AYINDA BİTİRDİK

Erzurum'da görev yaptığı sırada sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmayı da anlatan Çiftçi, şunları söyledi:

"Erzurum'da yaptığımız kıymetli işlerden birisi de sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgiliydi. 2025 yılının Mart ayı içerisinde Türkiye'deki 51 il özel idaresinin geçerli olduğu yerlerdeki illerde bu çalışmalar başladığında biz Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmayı başlattık. Erken başladık. Erken başlamamızın sonucunda mükafatını da aldık. Biz ekim ayının sonu veya kasım ayının 6'sı gibi Erzurum'daki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını topladık. Hepsini barınaklara aldık. Bunda Mehmet Sekmen başkanımızın da büyük katkısı var. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Erzurum'daki hayvan barınağının kapasitesi ilk başladığımızda 150'ydi. Başkanımız onu bin 500'e çıkararak elimizi rahatlattı. İlçelerimizde topladığımız hayvanları Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına aldık. Daha sonradan doğal yaşam alanı da hayata geçti. Bunun yanında Pasinovası Belediyeler Birliği'nin bir hayvan barınağı vardı. Oltu Belediyemiz daha sonra barınaklarını yaptılar. Horasan Belediyesi'ninki devam ediyor. Bugün Aziziye Belediyesi de hayvan barınağını devreye aldı. Bu çalışmaların neticesinde Erzurum Büyükşehirler arasında bu işi en evvela bitiren il oldu. Kasım ayı itibariyle sokak hayvanları sorununa Erzurum'da son vermiş olduk."

Bakan Çiftçi, konuşmasının ardından yapımları tamamlanan projelerin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı