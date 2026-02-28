Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlıklı etkinlikler düzenlenmesini öngören yazısının ardından İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda 23 Şubat'ta minik öğrencilere "selefi andı" okutuldu. Görüntülerin akabinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı, Milli Eğitim Bakanlığı ise konuyla ilgili müfettiş görevlendirip gerekli idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin ilk kez konuştu.

"GEREKENİ YAPIYORUZ"

BBC Türkçe'ye konuşan Bakan Tekin, İstanbul'da bir ortaokulda öğrencilere selefi andının okutulması uygulamasını da eleştirdi, benzer şikayetler ulaştığında tedbir alındığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"75 binin üzerinde okulda yüz binlerce etkinlik yapıldı. Yüz binlerce etkinlik içerisinde üç beş tane, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar, hepimizin eleştireceği şeyler var. Onlar bize ulaştıkça biz zaten gereğini yapıyoruz. Bahsettiğiniz olayla ilgili de arkadaşlarımız gereklerini mutlaka yapacaklardır. Bu kadar büyük bir etkinlik havuzu içerisinde üç beş tane böyle yanlış uygulamanın olmasını çok doğal buluyorum. Bize ulaştığında biz bu konuda hemen tedbirimizi alıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda minik öğrencilere "selefi andı" okutulmuştu. Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin kullandığı bu ant ile ilgili görüntüler cemaatin sosyal medya hesabından "Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir" ifadeleriyle paylaşılmıştı. Bakanlık ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com