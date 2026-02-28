Haberler

Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu Haber Videosunu İzle
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da bir ortaokulda minik öğrencilere "selefi andı" okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu. Bakan Tekin, "Yüz binlerce etkinlik içerisinde üç beş tane yanlış uygulamanın olmasını çok doğal buluyorum. Onlar bize ulaştıkça biz gerekeni yapıyoruz. Konuyla ilgili de arkadaşlarımız gereklerini mutlaka yapacaklardır" dedi.

  • İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda 23 Şubat'ta öğrencilere 'selefi andı' okutuldu.
  • İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme, soruşturma başlattı ve müfettiş görevlendirdi.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '75 binin üzerinde okulda yapılan etkinlikler içinde üç beş tane yanlış uygulamanın doğal olduğunu' ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlıklı etkinlikler düzenlenmesini öngören yazısının ardından İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda 23 Şubat'ta minik öğrencilere "selefi andı" okutuldu. Görüntülerin akabinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı, Milli Eğitim Bakanlığı ise konuyla ilgili müfettiş görevlendirip gerekli idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin ilk kez konuştu. 

"GEREKENİ YAPIYORUZ"

BBC Türkçe'ye konuşan Bakan Tekin, İstanbul'da bir ortaokulda öğrencilere selefi andının okutulması uygulamasını da eleştirdi, benzer şikayetler ulaştığında tedbir alındığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"75 binin üzerinde okulda yüz binlerce etkinlik yapıldı. Yüz binlerce etkinlik içerisinde üç beş tane, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar, hepimizin eleştireceği şeyler var. Onlar bize ulaştıkça biz zaten gereğini yapıyoruz. Bahsettiğiniz olayla ilgili de arkadaşlarımız gereklerini mutlaka yapacaklardır. Bu kadar büyük bir etkinlik havuzu içerisinde üç beş tane böyle yanlış uygulamanın olmasını çok doğal buluyorum. Bize ulaştığında biz bu konuda hemen tedbirimizi alıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda minik öğrencilere "selefi andı" okutulmuştu. Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin kullandığı bu ant ile ilgili görüntüler cemaatin sosyal medya hesabından "Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir" ifadeleriyle paylaşılmıştı. Bakanlık ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler

Tahran'ın kalbinden dumanlar yükseliyor! İşte ilk görüntüler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Size doğal olan 3 yada 5 olayı normal karşılamayı halk olarak göstericez, Sandık hele gelsin, halkın arasında dolaşamayacak duruma geleceksiniz, tüm yaptıklarınız yada yapmadıklarınız gün yüzüne çıkacak

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu

Dev eşleşmenin maç takvimi belli oldu