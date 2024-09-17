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Bakan Tekin Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmen ve öğrencilerle buluşarak öğretmenlik meslek kanunu hakkında bilgi verdi ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

'YASALAŞMASI HALİNDE UYGULAMAYA GEÇECEĞİZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulda çiçeklerle karşılaşan Tekin, öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği mini konseri dinledi. Tekin, daha sonra öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelerek öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, buluşmada öğretmenlerin öğretmenlik meslek kanununa ilişkin yeni düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğini sorması üzerine, "Bilindiği gibi öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesi Meclis'imizde ele alınacak. Konu Meclis'imizin takdirindedir. Yasalaşması halinde hemen uygulamaya geçeceğiz" dedi.

Öğretmenler, Bakanlığın bu yıl hayata geçirdiği ilkokul 1'inci sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5'inci sınıf şubelerinin e-okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlendiği uygulamadan dolayı teşekkür etti. İstişare kültürüne önem verdiklerini belirten Bakan Tekin, öğretmenlerin sahadaki uygulamalara yönelik görüş ve önerilerini dikkate alarak yol haritası belirlediklerini kaydetti. Tekin, tüm imkanlarla öğretmenlerin yanında yer almaya devam ettiklerini kaydetti.

Buluşmada Bakan Tekin, daha sonra Yavuz Keleş, Sevcan Eser ve Yavuz Selim Yıldırım isimli öğretmenlere doğum günü sürprizi yaptı, pasta kesti. Tekin, daha sonra okulun sanat sokağını ve atölyeleri gezerek okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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