Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle öğretmenlerle birlikte Anıtkabir 'i ziyaret etti.

Bakan Tekin, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 97'nci yıl dönümünde, öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurunuzda bulunmanın şerefini ve mesuliyetini taşımaktayım. İlk Maarif Kongresi'nde ortaya koyduğunuz milli irfan ve milli müdafaa anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Eğitimde çizdiğiniz ufuk, bugün de bizlere yol göstermekte; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilim, ifan ve hikmetle donanmış nesiller yetiştirme idealimizi güçlendirmektedir. Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yükseltmek, haklarını geliştirmek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Her çocuğumuzun nitelikli eğitime erişmesi, bu milletin ortak geleceğine olan bağlılığımızın gereğidir. Öğretmenlerimizin başarısının Cumhuriyetimizin başarsı olacağı ön kabulüyle barış, adalet ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye için durmadan yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatma kararlılığımız bakidir. Ruhunuz şad olsun."

'HER ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUM'

Bakan Tekin, Anıtkabir ziyareti sonrası 81 ilden gelen öğretmenlerle Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Tekin, etkinlik salonunda öğretmenlere gül hediye ederek, günlerini kutladı. Tekin, göreve başladığı günden bu yana 'Öğretmenler Odası Toplantıları'yla on binlerce öğretmenle yüz yüze görüşme imkanı olduğunu söyleyerek, "Bizim için samimi istişarelerin yapıldığı, tıkanan kanalları tespit ettiğimiz, politikalarımızın işleyişindeki aksamaları yakından görebildiğimiz bu toplantılar bize bugüne kadar yön verdi. Sahadan aldığımız her samimi değerlendirme küçük gözüken ama büyük etkiler doğuran pek çok değişimin önünü açtı. Bu yüzden Öğretmenler Odası Buluşmaları'nı maarif nabzının attığı en sahici yerlerden birisi olarak görüyorum. Her öğretmen görüşmesini çok önemsiyorum. Sizler sınıfta ya da okul içinde karşılaştığınız bir güçlüğü paylaştığınızda, sistemle ilgili yeni bir yöntem önerdiğinizde bunu mutlaka dikkate alıyoruz. Birçok mevzuat değişikliğinde, yayımladığımız genelgelerde, geliştirdiğimiz politikalarda, sizlerden aldığımız bu geri dönüşlerin etkisi çok büyük" dedi.

'DENGEYİ ESAS ALAN BİR YAKLAŞIMI HAYATA GEÇİRDİK'

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlanılan düzenlemelerle birlikte öğretmen istihdamında dengeyi esas alan yeni bir yaklaşımı hayata geçirdiklerini vurgulayan Tekin, "7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu çerçevesinde illerin coğrafi ve ulaşım koşullarını gözeten ilçe grupları oluşturduk. Böylece merkez ilçeler dışındaki köy ve beldelerde öğretmene erişimi güçlendirerek fırsat eşitliğini görünür biçimde güçlendirdik. OECD'nin uluslararası öğrenme ve öğretme anketi TALİS 2024 sonuçları da gösterdi ki; Türkiye, öğretmen profili bakımından dünyanın en genç ve en dinamik ülkelerinden birisi. Mesleki esenlik göstergeleri OECD ortalamalarıyla aynı veya daha iyi seviyede. Öğretmenlerimiz eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı verdiğini, okul içi karar süreçlerinde temsil edildiklerini düşünüyorlar. Bu tablo, bizim için güçlü bir öğretmen kimliğine sahip olduğumuzun açık bir göstergesi" diye konuştu.

'YENİ MERKEZLER AÇIYORUZ'

Öğretmenlerin mesleki yetkinliğini desteklemek için atılan en büyük adımlardan bir tanesinin Milli Eğitim Akademisi'ni kurmak olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Akademi, aday öğretmenlerimizin mesleğe hazırlanmasından görevdeki öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin mesleki ve kişisel gelişimine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak. Erzurum, Aksaray, İstanbul Ataşehir merkezlerini uygulama alanlarına dönüştürdük. Gaziantep, Kayseri, İstanbul Haydarpaşa ve Sultanahmet, Sivas ve Gümüşhane'de yeni merkezler açıyoruz. İnşallah akademi, mesleğin itibarını yükselten, öğretmenin gücünü güncelleyen, sahadan gelen talepleri merkezde karşılayan yeni bir yapı olacak. Bu yaklaşım doğrultusunda aday öğretmenler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonunu önceleyen programlara katılacak. Dijital yetkinliklerden kültür ve sanat içeriklerine, spor ve değer temelli öğrenmeden sınıf içi ölçme değerlendirme tekniklerine kadar bütüncül bir eğitim süreci ile mesleğe hazırlanacak" açıklamasında bulundu.