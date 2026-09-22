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Bakan Tekin, Manisa Turgutlu'daki silahlı olay sonrası programlarını iptal etti

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Bakan Tekin, Manisa Turgutlu'daki silahlı olay sonrası programlarını iptal etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'da bir okulun yakınında silahla ateş açılması olayının ardından Trabzon ve Gümüşhane programlarını iptal etti. Tekin, olayı yerinde takip etmek üzere Trabzon'dan özel uçakla Manisa'ya hareket etti.

BAKAN TEKİN, PROGRAMLARINI İPTAL EDİP MANİSA'YA HAREKET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında silahla etrafa ateş açılması olayının ardından Trabzon ve Gümüşhane programlarını iptal etti. Bakan Tekin, Manisa'daki gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan ayrılarak hazırlanan özel uçakla Manisa'ya hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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