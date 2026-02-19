Bakan Tekin, Erzurum'da 12 derslikli okulun açılışını yaptı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yapımı tamamlanan 12 derslik, 360 öğrenci kapasiteli Makbule Küçükçalık İlkokulu'nun açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve ziyaretler için Erzurum'a geldi. Palandöken ilçesinde hayırsever Küçükçalık ailesi tarafından yaptırılan 12 derslikli Makbule Küçükçalık İlkokulu'nun açılışına katılan Bakan Tekin'i, öğrenciler ellerinde bayraklarla karşıladı. Küçükçalık ailesi adına törene katılan Yılmaz Küçükçalık'a okul için teşekkür eden Bakan Tekin, hayırseverler tarafından yapılan okulların açılışına özellikle katıldığını söyledi. BakanTekin, konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan olmadan önce Erzurum'da 176 bin öğrencimiz varmış. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Erzurum genelinde 156 bin 591 öğrencimiz var. Yani öğrenci sayımız düşmüş, 20 bin civarında azalmış. Peki 176 bin öğrenciye kaç öğretmenle eğitim veriyormuşuz biz 2002 yılında? 7 bin öğretmenimiz varmış. Şimdi öğrenci sayısı düşmesine rağmen öğretmen sayımız 12 bin 549 olmuş. Yani yaklaşık 2 katına çıkmış. Bir başka rakam daha vereyim. 176 bin öğrenci 5 bin 500 sınıfta ders görüyormuş 2002 yılında. Şimdi 9 bin 121 sınıfımız var. Yani sınıf sayımız 2 kat artmış. Başka rakamlar da var. Erzurum'da 2002'de hiç Bilim Sanat Merkezi yokmuş. Şimdi 4 tane Bilim Sanat Merkezi var. O zaman 36 okulumuzda spor salonu varmış şu anda 168 okulumuzda spor salonu var. Rakamlar böyle. İfade etmek mümkün. Bunları niye söyledim? Bunları şunun için söyledim. Tıpkı hayırseverimize teşekkür ettiğimiz gibi eğitim öğretimi Türkiye'deki en önemli problem olarak görüp bu konuda yatırım yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Bakan Tekin, Yılmaz Küçükçalık'ın Erzurum'a okul yapması konusundaki talebini de olumlu karşıladığını, bu konuda Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışma yapılmasını istedi.

'MİLLİ DAYANIŞMA'

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ramazanı şenlik havasında karşılamak için okullarda gelenek başlattıklarını söyleyen Bakan Tekin, "Toplumumuzu bir arada tutan milletimizi, kökleriyle barışık bir şekilde, güçlü bir biçimde geleceğe taşıyacak bütün değerlerimizi çocuklarımıza kazandırmak istiyoruz. Toplumda yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlik, beraberliği salık veren bunu teşvik eden bu yönüyle de milli birliğimizin sağlanmasına önemli bir katkısı olan ramazan ayını Milli Eğitim Bakanlığı olarak milletçe çocuklarımızla, öğretmenlerimizle, velilerimizle bir şenlik havasında karşılama üzerine bir gelenek başlatmıştık. Televizyonlarda görüyorsunuz şu anda. Türkiye'deki bütün okullarda çocuklarımız oruç tutan, tutmayan, bütün çocuklarımız ramazanı bu anlamda milli birliğin beraberliğimizin, milli dayanışmanın bir aracı olarak bir parçası olarak görerek heyecanla sevinçle karşılıyor. Ben de bu vesileyle hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Tekin ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hayırsever Yılmaz Küçükçalık'a plaket ve Oltu taşı tespih hediye etti. Bakan Tekin, kurdelesini kestiği okulun sınıflarını gezip, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, önlerindeki küçük davullarla karşıladıkları Bakan Tekin'e ezberledikleri ramazan manilerini okudu. Okulu gezen Bakan Tekin, öğretmenlerle bir de toplantı yaptı.

Palandöken ilçesinde 12 derslik ve 360 kapasiteli olarak inşa edilen okulun açılışına ayrıca, Vali Vekili Ahmet Özdemir ile davetliler, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı