Bakan Soylu: Teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP'li Orhan'a izin verilmedi

VAN (DHA) - Şırnak'ta iki gün önce 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde, Gabar Dağı Karageçit bölgesinde, 26 mağara ve 3 sığınakta, 1 el bombası, 3 obüs mühimmatı, 2 el yapımı patlayıcı, 1 EYP düzeneği, 2 piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda da terörist etkisiz hale getirildi.

"HDP'Lİ VEKİLE CENAZE İZNİ VERİLMEDİ"

Bakan Soylu, Twitter hesabından öldürülen teröristlerden biri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Soylu, "Eren Abluka-5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekili ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

Muazzez Orhan

Demirören Haber Ajansı / Güncel