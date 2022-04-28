Bakan Soylu: Teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP'li Orhan'a izin verilmedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu: Teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP'li Orhan'a izin verilmedi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP'li Orhan'a izin verilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta gerçekleştirilen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın katılmak istediğini ancak izin verilmediğini açıkladı.

VAN (DHA) - Şırnak'ta iki gün önce 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde, Gabar Dağı Karageçit bölgesinde, 26 mağara ve 3 sığınakta, 1 el bombası, 3 obüs mühimmatı, 2 el yapımı patlayıcı, 1 EYP düzeneği, 2 piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda da terörist etkisiz hale getirildi.

"HDP'Lİ VEKİLE CENAZE İZNİ VERİLMEDİ"

Bakan Soylu, Twitter hesabından öldürülen teröristlerden biri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Soylu, "Eren Abluka-5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekili ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP'li Orhan'a izin verilmediMuazzez Orhan

Bakan Soylu: Teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP'li Orhan'a izin verilmedi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Muazzez Orhan, Milletvekili, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title