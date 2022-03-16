Bakan Soylu: Kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Her temas, her paylaşım bizim için önemli. Özellikle işin sebeplerine dönük çalışmalar, tespitler, ayrıca önemli. Bizim bu konuda tavrımız nettir. Kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz, 'hafifletici sebep' diye bir şey olamaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve Komisyon üyelerini Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Bakan Soylu, KADES uygulamasını şu ana kadar 3 milyon 384 bin kadının indirdiğini ifade ederek, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan personelimize, 2018 yılında 59 bin, 2019 yılında 40 bin, 2020 yılında 153 bin 500, 2021 yılında 95 bin, 2022 yılı 1 Mart itibariyle 9 bin 500 olmak üzere toplam 357 bin eğitim verilmiştir. Aynı anda bin elektronik kelepçeyi izleyebilen bir merkez kurduk. Bu merkezden elektronik kelepçe ile şu ana kadar toplam 1384 vaka takibi yapılmıştır. Bunların halen 553 tanesi aktif olarak takip edilmeye devam etmektedir. Olay anı müdahalede ise özellikle KADES programından çok ciddi verim aldık. KADES uygulamamızı şu ana kadar 3 milyon 384 bin kadınımız indirmiş durumdadır. Şiddete karşı acil durum butonu işlevi taşıyan, uluslararası ödül almış bu uygulamamız, 2018 yılından beri kadınlarımızın hizmetinde ve bugüne kadar 337 bin 355 bin ihbarın hepsine anında ulaştık. Bunlardan asıllı ihbar olan 189 bin 437 olaya anında müdahale ettik" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Öznur Çalık, kadına yönelik şiddetle ilgili hazırladıkları raporu Bakan Soylu'ya verdi. Çalık, "Komisyonumuz çalışmaya başladığı andan itibaren öncelikle tüm dünyadaki şiddet kavramını ve özelinde kadına yönelik şiddet kavramını hep birlikte bir daha ele aldık. Uzun yıllardır bu konuda verilen mücadeleler ve çalışmalar var. Bu mücadele, topyekün bir mücadele gerektirir. Sadece kurum ve kuruluşlarla, yasal düzenlemelerle, idari yaptırımlarla ya da kolluk kuvvetleriyle çözülebilecek bir sorun değildir. Bu vesile ile bu topyekün mücadele için komisyona TBMM'nin izleme, denetleme yetkilerine istinaden bütün Türkiye'de ne kadar sözü olan insan varsa herkesi davet edip sözlerinin dinlemek, kamu kurum kuruluşlarımıza ve bakanlarımızın nezdinde yapılan çalışmaları da Komisyonumuzda dinleme fırsatı bulduk. Size ve sizin nezdinizde tüm ekibe, kolluk kuvvetlerimize, uzmanlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TAMAMI FTP'DE

Burak TEKİN- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, -