Bakan Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, selde etkilenen Düzce'de incelemelerde bulunarak, 21 bin dönüm ekili tarım arazisinin sular altında olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye giderek görevlilerden bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra helikopterle, Düzce'de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. AFAD'da değerlendirme toplantısı sonrası açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Şu anda bu sel afetinde 2 kaybımız var. Biri Kastamonu birisi de Düzce'de. İnşallah kısa sürede bulmak nasip olur" dedi.

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, "Türkiye afet bölgesidir unutulmaması gerekiyor. Heyelandan sele kadar, depremden çığa kadar Türkiye'nin her tarafı afet bölgesidir. Yaptığımız bütün imalatları, attığımız bütün adımları Türkiye'nin afet bölgesi olduğu gerçeği ile yapmamız bizim için kaçınılmazdır. Kolay değil afet bölgesi demek, evet cennet bir vatanımız var ama cennet vatanda doğanın ortaya koyduğu gerçekler de var" dedi.