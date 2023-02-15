Bakan Soylu: Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Hatay'ın Antakya ilçesindeki her 2 konuttan birinin yıkık durumda olduğunu belirten Bakan Soylu, "Hasar tespitine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Kim eksiklik yapmışsa binanın yapımında, binanın yapımından sonra yapılanlar söz konusuysa bunların hepsinin tespit edilmeye yönelik bütün delillendirme işlemi devam etmektedir" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bölgede 35 binden fazla kişi hayatını kaybederken, enkaz altındaki insanları kurtarmaya yönelik çalışmalar 10. gününde hız kesmeden devam ediyor.

BAKAN SOYLU KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aktardığı gerçek yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

"HASAR TESPİTİNE HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Hatay'ın Antakya ilçesinde her iki konuttan birinin yıkık durumda olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Hasar tespitine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Kim eksiklik yapmışsa binanın yapımında, binanın yapımından sonra yapılanlar söz konusuysa bunların hepsinin tespit edilmeye yönelik bütün delillendirme işlemi devam etmektedir" diye konuştu.

"BÖLGEDE BİR SALGIN HASTALIK, ENFEKSİYON SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şu anda bir salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir hastalık söz konusu değil. Kahramanmaraş özelinde söylüyorum. Şu anda bir salgın hastalık, enfeksiyon bir bağırsak enfeksiyonu gibi yayılım söz konusu değil.

"YÜCE GÖNÜLLÜK DUYGUNUZU BİR YIL DAHA SÜRDÜRMENİZİ RİCA EDİYORUZ"

Vatandaşlarımıza bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi. 700 bin daha sevk edilecek. Bu çadırlar kuruldu kurulmaya devam edecek. Bu bir yıllık bir süreç. Vatandaşlarımıza çağrımız bu on günde gösterdiğiniz yüce gönüllülük duygusunu bir yıl daha sürdürmeniz.

"335 BİN 956 AİLENİN HESAPLARINA 10'AR BİN LİRA GÖNDERİLDİ"

Gerek endişesinden dolayı "Acaba buraya yeni bir şehir kurulur mu?" endişesinde olanlar, gerekse bu endişeyi istismar etmeye çalışanlara yönelik şunu söylemeye çalışıyorum. Bu şehirlerdeki hayat devam edecektir. Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. 335 bin 956 ailenin hesaplarına onar bin lira gönderildi.

"YAĞMA İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de bir yağma yok. Bu dedikoduları toplumun tamamında bir endişeye sevk etmek maksadıyla ortaya koymaya çalışıyorlar."