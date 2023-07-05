Bakan Özhaseki: Deprem Bölgesindeki Köy Evlerinin Yapımına Devam Ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki köylerde hızla köy evlerinin yapımına devam ettiklerini ve şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evini depremzede kardeşlere teslim ettiklerini açıkladı. Toplamda 143 bin 271 evin yapımına başlandığını belirten Bakan Özhaseki, köy evlerinin yöresel mimariye uygun olarak inşa edildiğini ve ahırlarıyla birlikte yapılacağını söyledi.

Bakan Özhaseki: "Deprem bölgesindeki köylerimizde; vatandaşlarımızın huzurla oturacağı, yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki :

"Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık"

"Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesindeki köylerimizde; vatandaşlarımızın huzurla oturacağı, yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik" dedi.

Bakan Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından köy evlerine ilişkin bir video yayımladı. Bakan Özhaseki paylaşımında, "Deprem bölgesindeki köylerimizde; vatandaşlarımızın huzurla oturacağı, yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde kalıcı konut çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kırsal kesimde yaşayan depremzedelerin evlerine kavuşması için 10 ilde toplam yapılacak 143 bin 271 köy evinden, 37 bin 129 konut ile 5 bin 731 adet ahırın ihale sürecini tamamlayarak, bunlardan bin 233 ahırın ve 12 bin 346 köy evinin yapımına başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar ve Mesthüyük Köyü ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Özbek Köyü'nde 100'e yakın köy evi depremzede vatandaşlara teslim edildi.

"Toplamda 143 bin 271 köy evi inşa edilecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle; Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Malatya'da 25 bin 302, Adıyaman'da 23 bin 640, Gaziantep'te 12 bin 607, Osmaniye'de 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 2 bin 628, Adana'da 2 bin 438 ve Diyarbakır'da 2 bin 361 konut olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi yapılacak.

"37 bin 129 köy evi ve 5 bin 731 ahırın ihale süreci tamamlandı"

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 10 ilde bulunan bin 735 köyün her birinde ihale süreci tamamlanarak yapımına başlanan köy evi ve ahır sayısı; Adana'da 24 ahır ve 209 köy evi, Adıyaman'da 848 ahır ve 6 bin 290 köy evi, Diyarbakır'da 180 ahır ve 609 köy evi, Gaziantep'te 989 ahır ve 4 bin 707 köy evi, Hatay'da 942 ahır ve 6 bin 847 köy evi, Kahramanmaraş'ta bin 471 ahır ve 8 bin 158 köy evi, Kilis'te 486 köy evi, Malatya'da 740 ahır ve 7 bin 550 köy evi, Osmaniye'de 270 ahır ve bin 356 köy evi, Şanlıurfa'da 267 ahır ve 917 köy evi olmak üzere, toplamda 5 bin 731 ahır ve 37 bin 129 köy evidir.

37 bin 129 köy evinden 12 bin 346'sının ve 5 bin 731 ahırdan bin 233'ünün yapım süreci başladı.

"Köy evleri bölgesel olarak köy halkının farklı ihtiyaçlarına göre 5 farklı tip olarak tasarlandı"

Köy evleri projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Bakanlık açıklamasında, konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısında daire planlaması yapıldığı belirtildi.

Bakanlık, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evlerinde çalışmalar yürüterek ahırlar yapılacağını ifade etti. Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı.

Bakanlık açıklamasında, köy evleri planlama sürecinin sosyal donatılarıyla birlikte yapıldığı belirtilirken tüm köylerde oyun grubu, 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cemevi planlaması yapılarak projeler hazırlandığını duyurdu.