Milli Eğitim Bakanı Özer, Esenyurt'ta lise kampüsü inşaatını inceledi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen alımında İstanbul'a pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Son 2 atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık. Son 1 yıl içinde İstanbul'a ayırdığımız atama sayısı 20 bine ulaşmış oldu." dedi.

Özer, Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde yapımına başlanan lise kampüsündeki çalışmaları inceledi.

Burada yetkililerden inşaat ve projenin detayları hakkında bilgi alan Özer, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

İstanbul'un ertelenen tüm eğitim yatırımlarını hızlı şekilde yatırım programına aldıklarını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Bir yıl içinde İstanbul'da yaklaşık 12 milyarlık eğitim yatırımını planlamaya almaktan mutluluk duyuyoruz. 39 ilçede eğitimle ilgili tüm sorunların çözüldüğü döneme hızlı şekilde giriyoruz. 2023 yılına kadar bu okullarımızın büyük bir kısmı hızlı bir şekilde devreye alınacak. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmen alımında da İstanbul'a pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Son 2 atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık. Son 1 yıl içinde her iki atama ve bir önceki atama ile İstanbul'a ayırdığımız atama sayısı 20 bine ulaşmış oldu."

Bakan Özer, Esenyurt'ta okul yapımı konusunda arsayla ilgili sıkıntıların olduğunu anlatarak, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile 68 dönümlük araziyi Esenyurt'un eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kazandırmış oluyoruz. Temeli atılan bu alanda 10 bin öğrencinin eğitim alacağı kampüsü inşa edeceğiz. Bu alanda 1 fen lisesi, 1 imam hatip lisesi, 1 mesleki teknik Anadolu lisesi, 5 Anadolu lisesi, 2 adet 150 öğrenci kapasiteli pansiyon, konferans salonları, idari bina, amfi tiyatro ve kapalı spor salonundan oluşuyor. Esenyurt'ta eğitimi çok farklı bir evreye taşıyan bir yatırım gerçekleşmiş olacak. 2023'ün sonuna kadar da burayı hızlı bir şekilde eğitim sisteminin içine dahil etmiş olacağız."

Emekli olan 41 yıllık öğretmen Kemalettin Çelik'e ziyaret

Bakan Özer, 1 Eylül'de yapılan törende İstanbul'a atanan 10 bin öğretmeni temsilen Hilal Kırmemiş, Mehmet Ali Yerlikaya, Haktan Lalebaş ve Gizem Yağız ile meslekte 41. yılını doldurarak emekli olan öğretmen Kemalettin Çelik'i ziyaret etti.

Çelik'in şahsında tüm öğretmenlere gençlerin yetiştirilmesinde verdikleri emek ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Özer, deneyimli öğretmenlerin ilk kez sınıflarıyla buluşacak meslektaşlarına söyleyeceği çok şeyinin olduğunu belirtti.

Özer, göreve yeni başlayacak öğretmenlerin de gençlerin nitelikli bir şekilde eğitim alması ve Türkiye'nin çok daha güçlü noktalara taşınması için önemli hizmetler vereceğini ifade ederek, "İnşallah, emekli öğretmenlerimizle genç öğretmenlerimizi ne kadar sık buluşturabilirsek o kıymetli deneyimlerin genç öğretmenlerimize aktarılması anlamında da çok önemli bir deneyim paylaşımına fırsat vermiş olacağız." diye konuştu.

İstanbul'da bir yönetici akademisi açtıklarını hatırlatan Özer, Türkiye'nin tüm okul yöneticilerini İstanbul'da buluşturarak kültür, tarih, medeniyet bilinci seminerleri düzenlediklerini anlattı.

Emekli öğretmen Kemalettin Çelik de "Mesleğe başlayan arkadaşlarıma şunu söylüyorum; ne olursunuz çocuğu sevin, mesleğinizi sevin. Eksiklerinizi tamamlayın. Göreceksiniz her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye birincisi olan Efe Güngör'ü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Özer, daha sonra ortaokul düzeyinde matematik ve bilgisayar alanında Türkiye birincisi olan Efe Güngör ve ailesini ziyaret etti. Güngör'ü tebrik eden Özer, başarılarının devamını diledi.

Efe Güngör de Bilim Olimpiyatlarında milli takıma girerek madalya almak istediğini anlatarak yazılım mühendisi olmayı hedeflediğini söyledi.