Bakan Özer: 'Kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının oranını geçti'

Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda ilk defa kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının oranını geçti" dedi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Bakırköy'de bir otelde Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri düzenlendi. Okul yöneticilerine mesleki gelişim vermek için düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı. Daha önce 81 ilde bulunan fen liselerinin okul müdürlerine verilen Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri, bu sefer de 81 ilin sosyal bilimler lisesinin müdürlerine verildi. Özel bir otelde düzenlenen seminerin bundan sonraki ayağının ise Anadolu Liselerinin olması planlanıyor. Okul yöneticilerine verilen eğitim 2 gün boyunca devam edecek.

"EĞİTİMDE KİTLESELLEŞME VE EVRENSELLEŞME SÜRECİNİ TAMAMLADIK"

Seminerde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda eğitimle ilgili çok enteresan bir döneme tanıklık ettik. Eğitimde erişim döneminin çözüldüğü bir dönemdir. Kitleselleşme ve evrenselleşmenim yaşandığı dönem son 20 yıldakidir. Okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu memleketin çocuklarının bulundukları lokasyonda çok uzaklara gitmeden rahatlıkla erişebildiği dönemdir. Diğer ülkelerin 1950'li yıllarda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında tamamlamış olduğu süreci biz 70 yıl gecikmeyle yaşadık. Bunu çok kıymetli buluyoruz. Son zamanlarda okullar ve binalar yapıldı sadece gibi eleştiriler geliyor. Bu eleştirileri hükümsüz buluyorum. Daha önceden neden yapılmadı? Daha önceden neden vatandaşın bulunduğu lokasyona okul yapılıp erişim kolaylığı sağlanmadı? 300 binlik derslik sayısını 855 binlere ulaştırdık. Okul öncesindeki eğitimin okullaşma oranı yüzde 11'ken şu anda yüzde 92'lere ulaştı. Bu ülkenin 70 yıl gecikmeyle ilk defa okullaşma, eğitimde kitleselleşme ve evrenselleşme süreci tamamlandı" açıklamasında bulundu.

"SON 20 YILDA İLK DEFA KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI ERKEK ÇOCUKLARININ ORANINI GEÇTİ"

Konuşmalarını 20 yılda ilklerin gerçekleştiğini belirterek sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda ilk defa kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının oranını geçti. Yani 20 yılda çok önemli bir dönüşüm hamlesi gerçekleştirildi. Ben bu vesileyle sayın cumhurbaşkanımıza süreçteki katkıları, destekleri, yiğitliği ve liderliği için en içten şükranlarımı sunuyorum. Kaliteyi odağına alarak büyümesini sağlamış devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Bakanlık olarak okul öncesi, mesleki eğitim ve öğretmenlerimizin gelişimi ve desteklenmesi olarak 3 ayrı önceliğimiz var. Öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi güçlü kılmak ve imkanlarınızı arttırmak için bakanlığımızın her türlü imkanlarını seferber ediyoruz, edeceğiz. Özellikle uzaktan eğitimin dijitalleşmenin de imkanlarını kullanmak için öğretmen bilişim ağını kurduk" şeklinde konuştu.

(Deniz Zeybek - Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel