BAKAN ÖZER, ESNAF ZİYARETİNDE FIRINA GİRİP PİDE YAPTI

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Dr. Mahmut Özer, Çatalpınar'daki temaslarının ardından AK Parti Kabataş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı binasının balkonundan vatandaşlara hitap eden Özer, "İnşallah bizler de yeni dönemde sizlerin hizmetkarı olacağız, sizlerin istemiş olduğu, gerçekten olması gereken tüm problemleri teker teker çözeceğiz, ama bir ahdim var, bunu seçimden sonraya bırakmayacağız. Seçimden önce şu ana kadar Ordu'da bekleyen arkadaşlarımızın belli bir noktaya getirmiş olduğu tüm problemleri bir şekilde çözmeyle ilgili belli bir noktaya getireceğiz" dedi.

Bakan Özer, ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

SKM AÇILIŞINA KATILDI

Prof. Dr. Mahmut Özer, Aybastı ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Özer, "Bu seçimi sadece Türkiye izlemiyor. Bu seçimi dünya izliyor. Türkiye sıradan bir ülke değil. Sadece bölgesinde değil, dünyada aktör olan ve her geçen gün daha da aktör olma potansiyeli yükselen bir ülke. En önemlisi Türkiye, mazlumların sesi olan bir ülke. Tüm dünyanın mazlumları Türkiye'ye bakıyor şu anda. Onun için istikametten ayrılmadan, yoldan ayrılmadan, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yaparak Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah yolumuzdan yürümeye devam edeceğizö diye konuştu.

Özer, daha sonra beraberindeki heyetle seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti. Bakan Özer, esnaf ziyaretleri kapsamında bir fırına girerek, hazırlanan pide hamurlarının üzerine susam atarak fırına verdi.

Öte yandan Bakan Özer, Aybastı Belediyesi'ni ziyaret ederek, ilçeye yapılacak olan TOKİ konutlarının ihalesinin 4 Mayıs'ta yapılacağının müjdesini verdi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023