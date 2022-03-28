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Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi

AA - Merve Özlem Çakır - Güncel
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Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyetle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyetle görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'li mevkidaşı Atun ve beraberindeki heyetle Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Toplantıda, uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin ele alındığı, KKTC ekonomisinin kalkındırılmasına yönelik projelere ilişkin de bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi

Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi

AA / Merve Özlem Çakır - Güncel

Maliye Bakanı, Sunat Atun, Maliye, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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