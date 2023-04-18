Bakan Murat Kurum, Kartal'daki kentsel dönüşüm toplantısında konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Artık Kartal'ın en sorunlu, en problemli yeri diyeceğimiz alanda yeşil alanlarıyla, yollarıyla dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir problemi kalmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Artık Kartal'ın en sorunlu, en problemli yeri diyeceğimiz alanda yeşil alanlarıyla, yollarıyla dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir problemi kalmadı." dedi.

Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Kurum, Kartal'daki Cevizli Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kartal Orhantepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.

Kentsel dönüşüm projesiyle yeşilin ve mavinin arttığı, huzurlu, mutlu ve güvenli bir İstanbul hayal ettiklerini söyleyen Kurum, bu çerçevede projelerini yürüttüklerini belirtti.

Kartal'a ilişkin iki müjdeleri bulunduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Birincisi, Kartal Etap 1 ve Etap 2 diye bildiğiniz Kordonboyu bölgesindeki imar planlarını onayladık, kesinleştirdik. Artık Kartal'ın en sorunlu, en problemli yeri diyeceğimiz alanda yeşil alanlarıyla, yollarıyla dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir problemi kalmadı. Vatandaşlarımız da eğer talep ederlerse, aynı Orhantepe gibi destek isterlerse de biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de elimizi taşın altına koyarız, dönüşüme destek oluruz. Adalet Bakanlığımızla da konuştuk. Burada bu alana ilişkin milletimizin millet bahçesi talebi var. Buranın sizden tahsisini alıyoruz ve milletimize millet bahçesi kazandıracak adımı orada da atıyoruz."

Diğer millet bahçesini de Kartal'daki taş ocağının olduğu yere yaptıklarını dile getiren Kurum, orada bir göletin olacağını, kıraathane ve kütüphanenin de bulunacağını ifade etti.

Orhantepe Mahallesi'nde Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkıldığını hatırlatan Kurum, anlaşan vatandaşların gelmeleri durumunda yapım desteği vereceklerini belirterek, bunun yaklaşık 10 bin vatandaşı ilgilendiren 2 bin 200 konutlu bir proje olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Konutlarla ilgili yapılabilecek her türlü desteği yapıp, bir an önce vatandaşımıza teslim edelim istedik. Pandemi süreci olmasına rağmen o sözlerimizi tutmanın hep peşinden koştuk. Gelinen süreçte salgından dolayı tedarik zincirinin bozulması ve tüm dünyada yaşanan enflasyon sıkıntıları sebebiyle maliyetlerin arttığını gördük. 'Biz burada da vatandaşlarımızı yalnız bırakmayız.' dedik." diye konuştu.

Burada herkesin inşaat maliyeti kaç liraysa yarısını devletin karşılayacağını vurgulayan Kurum, "Burada herkesin adasındaki inşaat maliyeti belli. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Çıkan maliyetin yarısı devletimizden. Kalan tutarın da varsa bir tutar 180 aya kadar zaten vade yapıyoruz. 15 yılda vatandaşımız ödeyecek. Burayı da TÜFE endeksli yapıyoruz. Memur maaş artış katsayısını geçmeyecek." ifadelerini kullandı.